Mamadera de gallo pa´ rato (Javier Sánchez)

julio 8, 2022 - 9:31 am

1896031

Vestido con capa, casco y atuendo rojo, el presidente Nicolás Maduro convertido en superhéroe de dibujo animado (inflable) y no con traje verde oliva o moderno flux de reconocido sastre como lucía en otras oportunidades, fue lo que apareció en el desfile cívico militar del pasado 5 de Julio.

La solemnidad en un acto de esta naturaleza quedó en el pasado y los venezolanos sentimos por segundo año consecutivo que nos estaban mamando gallo cuando apareció aquella figura escoltada por militares.

La expresión que utilizan los maracuchos para referirse a una persona que pasa gran parte de su tiempo bromeando con otras personas la sentimos nuevamente.

Ese día de fiesta no podían creer que el personaje bigotudo fuera la principal atracción de aquello que siempre ha sido un acto sobrio, solemne. ¿Será verdad o es una broma? se confundía el que observó la transmisión por el canal oficial de televisión como ocurrió con mi hijo a quien le llamó la atención y le preguntó a sus padres de qué se trataba aquello que no podía creer.

Quizás muchos me dirán exagerado pero en Venezuela existe lo que se llama «burla política» que no es más que un método de humillación pública para hacer sentir mal a todo aquel que está en contra del régimen. Sacar un mamotreto inflable, un superhéroe con bigote simulando al Jefe de Estado en un desfile del 5 de Julio aparte de ser una falta de respeto para la alta investidura presidencial no es más que una burla al pueblo venezolano que se sintió mofado, irrespetado en un acto tan importante como el de esta fecha en que se celebra el Día a de la Declaración de nuestra Independencia.

‌

Montaron ese muñeco, un personaje de su figura representado en una serie de dibujos animados como héroe de la patria. Aquello simulaba una parada del desfile diario de los que realiza el parque Disney para recibir a sus visitantes donde muestran las imágenes a gran tamaño de los héroes del momento. Todo un espectáculo de fantasía que atrae a miles de turistas en esa tierra yankee.

Los militares cargando el inflable bigotudo trataron también de llamar la atención y lo único que puso en evidencia una vez más es que las Fuerzas Armadas están ideologizadas y siguen mostrando fidelidad al proyecto chavista, contrario a lo que establece nuestra Constitución.

Maduro lleva dos años sin asistir a los desfiles y este enorme muñeco ha servido como representación. Es su imagen, es su yo destructor que termina con sus enemigos con su mano de hierro y la ayuda de sus “súper amigos” inspirados en integrantes del gabinete presidencial.

Si a esas vamos, el pueblo venezolano parece ser su principal enemigo ya que lo ha venido destruyendo con sus políticas sociales y económicas, llevando al país al verdadero desastre a pesar de que el gobierno ya puso una frase de moda de que “Venezuela se arregló” otros sostienen que está mejorando y que va a crecer pero que falta mucho como dicen los empresarios.

Así como apareció el muñeco de bigote superhéroe como figura principal en éste acto, así volvió a reaparecer la imagen burlona a mofarse de las calamidades de los venezolanos, como lo es esa matriz de opinión de que vamos mejorando, que estamos bien y sólo nos resta esperar. Mamadera de gallo pa’ rato.

Desde lo ocurrido en agosto de 2018 en el que fue víctima de un supuesto atentado con drones, el mandatario ha dejado de asistir a varios actos públicos oficiales y conmemorativos. Aparece en actos públicos de países lejanos como Rusia pero en Venezuela nada que ver.

Mientras tanto, seguirá apareciendo el muñeco hasta que se desinfle y deje de ser noticia.