Lago insurgente (Dra. Vileana Meleán Valbuena)

Quienes nos hemos declarado en batalla por la defensa de nuestro Lago de Maracaibo, acudimos al 1er Encuentro Técnico Científico Popular por el Rescate, Conservación y Desarrollo Sustentable del Lago de Maracaibo que se desarrollo en nuestra ciudad durante los días miércoles 02 y jueves 04.

Dos días consecutivos de deliberaciones con representantes de diferentes sectores como por ejemplo técnico -científico, políticos, movimientos ambientalistas y sociales, poder popular y representantes de los tres niveles de gobierno.

Al inicio del evento tome la palabra y declaré..”. “es urgente que le regresemos al Lago lo que por tantos años le hemos quitado.

Como esta de moda la autopercepción, me abrogue el derecho de ser la abogada de nuestro Lago, quien tiene que ser defendido, no podemos seguir callándonos, y aquí voy a ser autocrítica todos y todas sabíamos de los derrames petroleros en el Lago de Maracaibo y nadie decía nada, tenemos que buscar las soluciones.

Hay que dar respuesta, debemos construir, plantas de tratamiento, poner en funcionamiento las existentes y también hay que indemnizar a los pescadores y a las pescadoras, quienes están pasando necesidad por la nula o poca actividad pesquera que tienen”..

El evento fue convocado a través de invitaciones y desde luego no estaba invitada, igual fui y me presenté como lo que soy, la abogada del Lago.

La representante de uno de los ministerios me miró de arriba abajo y me dijo..ahhh del Poder Judicial… Déjeme revisar la lista . . Y le volví a contestar, no!!, mi representado es nuestro Lago de Maracaibo. Y como para evitar algún inconveniente me acreditaron. Muchas personas interesadas y preocupadas por el tema se regresaron, otras al enterarse que para participar debian tener invitaciòn, no asistieron.

La mesa 2 Gobernanza y Poder Popular donde decidimos participar estuvo muy concurrida, se realizaron importantes aportes, de hecho el primer día la jornada de trabajo culminó pasada las 7pm .

Fue un gran esfuerzo, un buen trabajo, la ley de la dialéctica cumplió su función.

Al dia siguiente nos convocamos para continuar y así poder presentar las conclusiones a la plenaria.

Ya finalizando la jornada en la mesa de deliberaciones, me informan que el Ministro del Ecosocialismo quería hablar conmigo, como estaba ocupada me excuse y de manera insistente me informan que el Ministro queria conversar conmigo, sostuvimos una corta conversación y le informé que debia volver a la mesa.

En mi ausencia seleccionaron a quien ejerceria la relatoria y tengo entendido que otra participante expreso que seria la otra relatora, entonces la mesa 2 tuvo dos relatoras.

Les confieso que después del anuncio que hizo el Presidente la tarde del 24 de julio, se apoderó de mi una gran esperanza y la evaluación del esfuerzo realizado es altamente positiva.

Soy optimista por naturaleza y militante de la esperanza, la mala intención de muy poquitas personas no me harà cambiar.

A quienes planificaron el complot para evitar que fuera la relatora, les felicito por su victoria pírrica y les dedico esta frase de Miguel De Cervantes:

“Todo cobarde muere dos veces: primero de miedo y luego físicamente.”

Al concluir el evento, se me acercaron varios representantes de organizaciones ambientalistas y personas solidarias con nuestra Segunda Batalla y acordamos unirnos en una sola voz para hacer control y seguimiento a las propuestas acordadas en este encuentro y a las acciones que se lleven a cabo para lograr el objetivo más importante, sanear nuestro Lago.

Decidimos llamarnos LAGO INSURGENTE. Ya estamos en las redes, acompañanos y así juntas y juntos hagamos nuestro aporte para el rescate del más grande del Zulia.

Siempre Vileana