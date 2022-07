La selva del Darién: necesario son todas las voluntades (por Willy Casanova)

julio 18, 2022 - 12:07 pm

La recuperación y el desarrollo de nuestra economía, la cooperación internacional y una política integral de los Estados involucrados componen el triángulo para superar la problemática de la migración en varios países de Latinoamérica. Para Venezuela este fenómeno resulta hoy, quizás como nunca antes, un tema central de la agenda política nacional e internacional.

Como parte del linchamiento mediático contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, esta semana los medios internacionales y nacionales al servicio de las agendas políticas más perversas, se hicieron eco de la muerte de cuatro venezolanos en la selva del Darién, en Panamá. Más allá de lamentar hechos de esta naturaleza en cualquier parte del mundo que ocurran, es necesario mirar la complejidad que implican y analizar las condiciones políticas y económicas que los generan.

Los flujos migratorios ocurren por diversas causas, a veces voluntarios y otros forzados. Estos últimos existen por escenarios de injusticias y hostilidades que obligan al desplazamiento, nadie se somete a la migración forzada por mero espíritu aventurero. El contexto en el que tiene lugar el drama migratorio venezolano es el de una guerra económica brutal y despiadada, ataques financieros de toda índole y la subordinación política más servil de países vecinos de la región. Desconocer esto y mirar solo las consecuencias más crueles; así como señalar al gobierno venezolano como el único responsable, más allá de la mala intensión política, es no querer resolver la problemática, es una especie de lógica inversa: denunciar para que la realidad no se transforme. En el fondo, a la política carroñera no le interesa que cambie. Así siempre habrá “noticias” sobre Venezuela.

Durante el último período presidencial de Colombia, fue sencillamente imposible lograr mecanismos políticos y económicos para atender la realidad migratoria. Por el contrario, este gobierno se convirtió en una cabeza de playa ininterrumpida para la ejecución de ataques e injerencias contra el pueblo venezolano. Hoy se muestra otra oportunidad, otra política, otra intención. El presidente Petro, en las primeras de cambio, ha mostrado la voluntad de restablecer las relaciones diplomáticas, políticas y económicas, hay la intención de revertir el despojo de la empresa “Monómeros Colombo Venezolanos, S.A”, ha dado auténticas muestras de querer avanzar hacia la solución de los problemas que enfrentan nuestros pueblos. Sin lugar a dudas, un marco de voluntades políticas de respeto y reconocimiento del trabajo conjunto tan necesario nos permitirá atender integralmente la compleja realidad de los flujos migratorios. A eso estamos convocados para la resolución de los conflictos de naturaleza binacional.

La recuperación económica del país es un hecho en desarrollo y la perspectiva es la estabilización y el crecimiento. Tenemos el reto de procurar atender una agenda de cooperación para la implementación de políticas públicas para los derechos de los venezolanos en Colombia, la integración socioeconómica, la inserción en el sistema productivo con igualdad de condiciones a los trabajadores locales, la lucha contra la discriminación, la xenofobia y la violencia; la protección contra la trata y el tráfico ilegal de personas, el derecho a la salud y la educación.

Mucho es lo que nos espera para alcanzar las soluciones a estos problemas, pero lo más importante es que nuestro gobierno no deja ni dejará de trabajar para que los venezolanos, vivan donde vivan, no pierdan lo que son: hijos de un país que no se rinde, que es hermoso, que ha sido generoso y que seguirá luchando por esa Latinoamérica unida que Bolívar soñó.

Willy Casanova