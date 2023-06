La recuperación de Pdvsa (Dr. Hugo Hernández Raffalli)

117492

El nuevo Presidente de Pdvsa, Tellechea hombre sin experiencia, pero con muchas ganas de hacer un papel importante en la recuperación de una Corporación maltrecha saqueada y desarticulada, por unos pocos improvisados, delincuentes y muy malos gerentes. Antepusieron su interés personal al interés del pueblo.

Con ese pasado inmediato, la rehabilitación de Pdvsa. pasa por tener el interés de hacerlo, en beneficio del país.

Hemos señalado que Pdvsa. bajo la estructura Organizacion al actual, es imposible hacerlo. Pdvsa, debe reducirse a una empresa Operadora de petróleo y gas. Su tamaño debe reducirse , dejando en manos de otros Entes del Estado, las diversas actividades y responsabilidades asumidas que nada tienen que ver con la explotación de hidrocarburos.

Luego, hay que abocarse a la recuperación de la producción. con gastos en materia de mantenimiento menor y mayor en la infraestructura existentes. Será tarea debería ser delegada con responsabilidad y transparencia, al sector privado venezolano. Todo en función del artículo 18 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos liquido.

Hay actividades medulares que deberían ser asumidas directamente por la Corporación., junto con empresas de servicios internacionales y nacionales. Las inversiones deben ser de mucha consideración, requiriendo financiamientos internacionales.

La apertura dd negocios puesta en marcha con CHEVRON, es una figura que podría ser utilizada para REPSOL. ENI, y otras empresas extranjeras con ánimo de invertir en Venezuela.

Deseo que el Ministro y Presidente de Pdvsa, logré triunfos tempranos y encause la recuperación de nuestra principal industria. Es necesario que se deje guiar y aconsejar por personas probas y con experiencia suficiente.

Estamos en condiciones de ayudarlo en materia del Contenido Nacional Venezolano.

Venezuela está logrando recuperarse. Dios mediante lo logrará. Venezuela nos necesita a todos, sin mezquindad y sin reserva.

Dr Hugo Hernández Raffalli

Ex Presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela

Ex Director de Pdvsa

Ex Asesor de Chevron