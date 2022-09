¿La Economía hacia dónde va? (José Aparicio Hernández)

septiembre 15, 2022 - 1:20 pm

El País está totalmente confundido. No existen dos razones fundamentales para actuar en el ámbito económico con dinamismo, un crecimiento y desarrollo sostenido:

No existe seguridad jurídica

No existe Confianza

Solo unos pocos comerciantes nutridos por funcionarios de Gobierno están realizando actividades que producen riqueza monetaria individual, mas no riqueza productiva para el país.

La economía no es un juego de matemáticas, modelos econométricos y macroeconómicos; es algo más, el motor que genera todo un potencial para el desarrollo de la especie humana y la utilización eficiente de los recursos naturales

Muy pocos Economistas fueron a la guerra o se enfrentaron a enemigos a muerte, pero moldearon y estructuraron teorías para salir de las crisis sociales que producían los efectos de modelos o sistemas económicos equivocados o que sus implementaciones no eran adecuadas para su momento histórico.

Aquí en Venezuela ,la crisis no ha llegado al fondo, porque poseemos tanta cantidad de riqueza naturales y energético que por muchas vías salen del país ,y entran productos alimentarios e industriales de empresas privadas e inclusive de organismos internacionales .

Decir que estamos aislados no es cierto, las fronteras siempre están abiertas por caminos no regulares, pero están abiertas. Promover e incitar al bloqueo favorece más a las elites que se amparan en el gobierno que al propio país. Al contrario, empuja a la gente, al común de los ciudadanos a emigrar del país ocasionando desintegración familiar y fuga de inteligencia humana. Un daño irreversible cuya responsabilidad la tiene el gobierno como la oposición.

Los venezolanos todos, desconocemos hacia dónde vamos, si vamos a un socialismo del siglo 21, un capitalismo de estado, un modelo chino, un comunismo o simplemente un viraje a un capitalismo liberal.

Políticos, economistas, opinadores de oficio, lobistas

de empresa trasnacionales y empresas buitres que son los que están detrás de los candidatos presidenciales, que se lanzan hacer análisis sin información estadísticas ciertas o difusas que emite en Banco Central de Venezuela o cualquier organismo internacional que menciona indicadores pero sus fuentes no son confiables. Insisto, la Economía no es malabarismo de número, está en juego el ser humano y su medio ambiente.

Y nuestra situación es muy delicada para que el gobierno y oposición jueguen a la locura de llevar esto, a un conflicto social de dimensiones antropológicas irreversibles. La vida humana, el ser humano, se formó en comunidades para organizarse económicamente y socialmente para subsistir ante los escases y un medio ambiente adverso.

Hoy, se discute el problema inflacionario con visión monetaristas, es decir, la causa de la inflación es el exceso de dinero que está en la calle. ¿La gente se pregunta dónde? El ciudadano observa es el costo de los alimentos, medicamentos y otros rubros necesarios para su vivencia. Hace aproximadamente el célebre diputado del partido comunista de Venezuela PCV, defendiendo el salario de la inflación manifestó en un discurso: *En marcha trabajadores que han herido de muerte tus únicos recursos económicos para la despiadada vejez. Esto es un atraco contra nuestros únicos ahorro de nuestras vidas¨.

Estamos repitiendo una historia en revolución. El caso de ONAPRE, es el descaro más grande que tuvo el gobierno para correr la arruga de su déficit y probar cual es la capacidad de lucha de los movimientos sociales. Al final cede pero deja las puertas abiertas con una resolución que está activa.

No hablemos en detalle de la situación grave de la infraestructura hospitalaria, educativa, viales y pare de contar, todo en mal estado por negligencia de una elite aferrada al poder legítimo o no, que no se hace responsable de la calidad de vida humana ,que en su inmensa mayoría los daños en su salud y calidad de vida son irreversibles . Ante tal situación pareciera un juego diabólico entre muchos involucrados, políticos de gobierno y oposición, miembro del gobierno, empresarios que mantienen una crisis política mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de lo terrible y a la vez heroico sobrevivir antes tantas injusticias.

El Estado, que lo conformamos todos, está paralizado, desinformado sin saber qué hacer ante tanto buitre depredador de la riqueza nacional. Y esto es un hecho innegable y muy evidente. La corrupción ,la ineficacia y negligencia han rebasado cualquier intento de emendar tal situación. Y eso si es grave. Estamos a la deriva sin saber quién dirige el barco o hacia donde nos lleva las olas.

El gobierno ha expresado un viraje en su política económica y social, pero muy imprevistas llenas de desconfianza total a pesar de las intensas reuniones con sectores empresariales, comerciantes y productores del campo.

En la actualidad, pareciera que una pequeña luz existe, unos la ven, otros manifiestan que es una imaginación ocular de la desesperación antes los hechos vivido. Indudablemente, que el hecho que hay mayor circulación vehicular, fiestas de grandes dimensiones, espectáculos públicos, la acción de numerosos alcaldes y gobernadores mejorando los servicios, estimulan una visión de que estamos bien, aunque todo sigue igual.

Tenemos un país totalmente desbastado, pero es innegable que es un país como muchos recursos naturales, humanos que quieren participar en un gran salto cualitativo de Venezuela. Queremos lograr un amplio camino para el desarrollo económico social de nuestro gran país.

¿Esto es posible? Fuera de todas las guerras mediáticas, digitales, cibernéticas y de laboratorios los ciudadanos tenemos una gran esperanza, porque existen verdaderos empresarios, emprendedores, comerciantes y productores comprometidos con el trabajo diario y de muchos otros que por razones conocidas están fuera del país, y que tienen ese gran mérito de representarnos como venezolanos en otros países como grandes y gente de bien. Existe esperanza porque tanto empresas nacionales y extranjeras ven una gran oportunidad de realizar inversiones en Venezuela.

¿Volvamos a la pregunta …es posible? ¿Recientemente, el presidente Maduro, asumió toda la responsabilidad de crisis, pero es suficiente ese gesto político? NO, mientras no exista una muestra humanitaria, seguridad jurídica y confianza.

El gobierno como instrumento del Estado deberá asumir y velar el cumplimiento de la constitución bolivariana de Venezuela como su poder ejecutivo, aceptar como un instrumento elemental la separación de poderes contemplados en los acuerdos internacionales y trabajar con todas sus posibilidades los 17 objetivos de Desarrollo sostenible de las naciones unidas.

Se nos pide fe y lealtad. La fe se tendrá en la medida en que las palabras se conviertan en hechos. Y la lealtad cuando esta es recíproca.

¡Usted decide Presidente!!!! La decisión del viraje hacia un desarrollo no retorico está en sus manos. Ya no hay excusa, son sus palabras. Leyes de zonas económicas especiales, protección integral al trabajador, convenios internacionales que no violen nuestra integridad territorial, y lo más importante dar señales humanitarias como muestra del cumplimiento de los convenios internacional.

Pongamos toda la gran disposición fuera del contexto electoral, llegar acuerdos para que nuestra población pueda mejorar su nivel de vida. Tenemos un compromiso con el mundo que nadie señala los OBJETIVOS SUSTENTABLES DE LAS NACIONES UNIDAS.

Aquí tenemos proyectos productivos, ideas para salir de la inflación y defender el salario de los trabajadores, empresarios que han asumido trabajar sin esperar que el entorno cambie, ciudadanos organizados para impulsar sus áreas de influencia hacia allá vamos.

Los procesos políticos hacen pausas, pero no se detienen, el crecimiento de la mente del hombre va lenta en relación a su mismo producto que es la tecnología, pero no olvidemos que el ser humano es el que mueve la historia.

Aquí no defendemos ni al gobierno ni a la oposición por cuanto ambos son expresiones de la sociedad civil quien en DEMOCRACIA EN FORMA ETICA DEBE DECIDIR SU DESTINO.

José Aparicio Hernández