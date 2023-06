113845

Narnia, es un espacio imaginario, también es conocida como la ciudad mágica, donde todo funciona muy bien. Una fantasía creada por el escritor inglés C.S. Lewis, y muchas personas han escuchado o leído sus cuentos infantiles, que todos tienen como epicentro a Narnia.

En las distintas propuestas que he realizado para mejorar nuestra ciudad, he recibido críticas de quienes me leen y en una de ellas me realizaron la siguiente interrogante: Será que vos creeis que viviis en Narnia?

Ciertamente no me he referido a Narnia, he estado exponiendo una visión que nos permita volver a ser la ciudad pionera, majestuosa, hermosa, que una vez fuimos, e incluso mejorarla, modernizar sus servicios públicos, entre otras iniciativas, que en el presente son urgentes.

Ahora bien, para entender qué es una ciudad, pasa por saber que es un área donde se asienta una población, que se caracteriza por tener una alta densidad de habitantes y por aspectos físicos particulares que definen su paisaje urbanístico, tales como sus edificaciones, puentes, autopistas, transporte público y por el acceso a servicios que posibilitan la vida, como agua potable, electricidad, gas doméstico y red de aguas servidas.

Pero el gran elemento distintivo primario es el de tener unos múltiples servicios públicos que sean el orgullo de quienes la habitamos.

Es hacia esa dirección que debemos ir, mancomunadamente. Más allá de las diatribas políticas, Maracaibo y sus habitantes necesitan acciones. Se acabó el tiempo del discurso y de las justificaciones.

Urge transformar a Maracaibo, en una ciudad ingeniosa, accesible, compartida, segura y deseable. Más verde, más saludable y más sostenible.

Hacer de ella nuestro verdadero “hogar compartido”, nuestra casa grande, que nos garantice calidad de vida individual y colectiva, brindando siempre sus mejores oportunidades a quienes la habitamos.

No es Narnia quien me hace soñar despierta, es mi Maracaibo querida!!

Siempre Vileana.