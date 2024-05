Imágenes inolvidables del pasado reciente (Nirso Varela)

La maratónica crisis humanitaria que sufre Venezuela, suele olvidarse en la medida

en que un evento de importancia y casi siempre catastrófico, sustituye a otro en

muy poco tiempo. En el año 2017 cayeron asesinados jóvenes estudiantes dignos

y valerosos, bajo la bota de la represión. Las protestas contra la dictadura fueron

reprimidas a sangre y fuego y los derechos humanos y la propiedad privada,

violados con saña y perversión. Fue la hora estelar de los “colectivos”.

Para 2017 los salarios llegaron a promediar a lo sumo, 5 a 8$ mensuales, y la

escasez de productos esenciales de toda índole, alcanzaron su piso más bajo.

Antes de la pandemia, la situación era invivible. Millones de venezolanos

emigraban como las golondrinas, con instintos naturales de volver a su medio

habitual. Las caravanas de emigrantes Iban hacia algún punto más allá de los

límites de Colombia y Brasil, donde al llegar a pequeños pueblos y ciudades

fronterizas, era como encontrar un oasis en medio del desierto.

La emigración buscó en un principio los caminos del Sur, entrando por Colombia,

y luego los emigrantes voltearon masivamente hacia el Norte, buscando la ruta que

conduce a EEUU. Fueron los años cruciales, mundialmente difundidos, del puente

internacional Simón Bolívar. Para los emigrantes, cualquier sitio que pudiera

facilitar la acogida era ideal, porque la mayoría se iba siempre con ánimos, deseos

y esperanzas de regresar. Pero en la medida que la dictadura enseñó sus garras, la

gente prefirió establecerse en la América profunda, recorriendo los senderos que

conducen a Chile o EEUU, en transporte terrestre y a pie. En el camino de ambos

destinos, miles de venezolanos se quedaron en Colombia, Perú, Ecuador y México,

a esperar la dulce hora del retorno.

Cuando llegó la pandemia en 2020, el régimen por fin concedió permiso de

residencia al hasta ese momento, dólar ilegal. Su logo se exhibió en todos los

comercios marcando el precio de los productos, y el venezolano incorporó a su

léxico cotidiano la denominación “dólares” para referirse al signo monetario.

Y por tratarse de una apertura legal, porque el dólar paralelo hizo vida en la

economía de Venezuela en forma clandestina, los emprendimientos comenzaron a

aflorar en diversos sectores sociales. El dólar marcó el rumbo de la economía del

país, incluso el lenguaje oficial lo adoptó a pesar de la aversión del gobierno.

Muchos pequeños y medianos emprendedores aprovecharon el adiós al socialismo

salvaje y la rendija capitalista que el régimen permitió, para instalarse en el

mercado de ofertas y demandas, contribuyendo a dinamizar la economía y a

mejorar el poder adquisitivo de algunas familias. Nadie, salvó el gobierno, hablaba

de sanciones, la gente común y corriente estaba luchando contra la hiperinflación

para sobreponerse al saqueo del que fue objeto el país. En apariencia, lo peor de la

crisis comenzó a ceder, porque el gobierno abandonó el socialismo a lo cubano, y

se vio obligado a permitir una ínfima apertura capitalista, eliminando controles y

ajustes de precios.

Muchos trabajadores percibían ahora salarios de 50$ mensuales en nacientes

empresas que invirtieron para aparentar un incipiente boom económico. Empresas

donde pocos concurrían pero misteriosamente, generaban ganancias. En

búsqueda de dólares, que ahora se exhibían con plena libertad en los comercios y

en la calle, la gente más pobre y arruinada, buscó cualquier actividad que les

permitiera optar a una mínima mejora en sus hogares, mientras se entronizaba la

hiperinflación.

La crisis se hizo más llevadera, porque reaparecieron los productos de primera

necesidad, estaban de nuevo en los anaqueles a precios inaccesibles para la

mayoría, pero estaban allí. Los compradores los adquirían como sea, bien por los

envíos de remesas desde el exterior, bien porque se ofrecieron tímidas ofertas de

trabajo en cadenas de supermercados y comercios de capital privado, o

simplemente por la excreción de dinero sucio desfalcado a la nación y blanqueado

en diversas inversiones.

Lo cierto es que el movimiento de compra venta aumentó. La hiperinflación se

desaceleró pero continuaron los latigazos del dólar paralelo y se mantuvo y se

mantiene la confiscación y el robo de los salarios a los trabajadores en general, y

el pago a los empleados públicos de una parte de sus menguados salarios, a través

de humillantes bonos contra la guerra económica. Guerra que el régimen mantiene

contra la clase media, haciendo imposible a la mayoría vivir con dignidad. La crisis

humanitaria sigue en pleno apogeo en 2024.

Qué veíamos en esos años nefastos que no debemos olvidar? A mendigos

“comiendo” en basureros, transeúntes en las calles como verdaderos

esperpentos, caminantes muertos en vida como zombis, enflaquecidos,

desgarbados; niños harapientos, demacrados, con semblantes de hambre y

sufrimiento. Filas infinitas de personas para adquirir dos paquetes de harina de

maíz, batallas campales en las puertas de los supermercados para acceder a

alimentos subsidiados antes de que se agotaran, pues todo el mundo sabía que

había un “comercio” subyacente con esos productos antes de que llegaran a los

sitios de expedición.

Calles vacías, silenciosas y sucias, con montañas de basura y nubes de moscas,

interminables horas nocturnas sin electricidad, agua turbia que llegaba cada 20 o

25 días a las tuberías de las casas, escasez de toda clase de productos esenciales,

ausencia total de dinero efectivo, transporte público improvisado, pasajeros

montados en camiones volteos, o encamarados en camiones de barandas, como

chivos; calles sin semáforos y oscuras como boca de lobo.

Universidades, liceos y escuelas sin alumnos, aulas vacías, locales comerciales

cerrados, edificios emblemáticos destruidos, saqueados; casas, quintas y

mansiones abandonadas, farmacias sin medicinas, hospitales sin insumos ni

personal, cadenas de supermercados con las “Santamaría” cerradas

permanentemente, o en su defecto, arruinados, con anaqueles vacíos y total

escasez de papel higiénico y productos de uso personal.

Muchos desempleados y empleados informales con ingresos menores a 3$

semanales; mendigos y más mendigos de todas las edades por todas partes,

kilométricas colas para surtir gasolina y militares en las estaciones de servicio

robando descaradamente a la vista de todos, sin escrúpulos. Policías exhibiéndose

en camionetas de lujo de alta gama. Represión desproporcionada ante cualquier

mínimo intento de protesta pública, contrabando de alimentos de muy baja

calidad a precios exorbitantes, gente angustiada, desesperada, enferma,

desequilibrada, huyendo en desbandada o haciendo cualquier cosa para no morir

de hambre.

Esas imágenes no podremos olvidarlas porque al día de hoy, el daño es irreversible.

Nada ni nadie podrá devolvernos el calor y la unión familiar que perdimos por

efectos de la revolución bolivariana, nada podrá resarcir la separación, la muerte y

la ausencia de quienes anhelaban regresar y no pudieron hacerlo nunca. La

disgregación de las familias venezolanas y la destrucción del país, es el gran legado

de la revolución bolivariana, del socialismo cubano implantado.

