Entre ollas y «joyitas» (Javier Sánchez)

Al calor de la revolución bolivariana nació y surgió de la noche a la mañana una élite de poder y de magnates a la que se denominó ‘boliburguesía’ que todavía existe, beneficiándose de cuantiosos contratos públicos en algunos casos y en otros, se trata de personas que han sido situadas en importantes cargos públicos en los que se mueven sumas de dinero público incalculables que después de más de dos décadas se han hecho multimillonarios.

Se han quedado con millones de dólares de las cuentas de PDVSA y como aves de rapiña se apropiaron de los recursos del pueblo venezolano, dejando la empresa petrolera prácticamente en cuatro bloques como dicen en Maracaibo. Ahora estas “joyitas” revolucionarias se están clavando entre ellos puñales de culpabilidad, algo así como, “si decís que fui yo, yo digo que fuiste vos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado de una investigación con base en Miami que ha destapado a una red corrupta que malversó entre 2014 y 2015 unos 1.200 millones de dólares (1.023 millones de euros) succionados de las arcas de la petrolera estatal venezolana.

Unos a otros se solicitan una vez más que se destapen las ollas podridas del botín que se repartieron desde el gobierno de Hugo Chávez hasta el momento. Se mantiene una guerra campal que con el anuncio de elecciones en los próximos años para escoger al sucesor de Maduro, se están sacando los trapos sucios de guisos que vienen desde esa administración.

En enero Maduro instó a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 abrir una investigación contra el Parlamento opositor instalado en 2015 por “apropiación de los recursos del pueblo venezolano” y pidió que se destapara la olla del reparto del botín de los opositores del dinero que les habría quedado de la gestión anterior. Eso está en pañales para lo que ha salido a la palestra pública por parte del oficialismo.

Las ollas vuelven a sonar, pero no en la calle por parte de la oposición para exigir al gobierno su atención al pueblo, sino entre los chavistas que como diría mi abuela se están agarrando por las “greñas” y así por ejemplo, el gobierno arrestó esta semana al ex vicepresidente de finanzas de PDVSA Víctor Aular, un día después de acusar a su antiguo jefe, el ex zar de petróleo Rafael Ramírez de encabezar una mega red de corrupción que desfalcó a la petrolera estatal de casi $5.000 millones.

Ramírez fue el encargado de manejar los ingresos petroleros y finanzas del país, pero su influencia fue socavada por Maduro al morir Chávez y terminó siendo apartado del régimen y forzado a tener que huir. El hombre que actualmente ocupa su cargo el Vicepresidente Sectorial de Economía Tareck El Aissami, lo acusa ahora de haber desfalcado a Petróleos de Venezuela por un monto de $4.850 millones.

Como parte de ese toma y dame, Ramírez publicó casi inmediatamente en las redes sociales un tuit en el que señaló que el gobierno venezolano estaba preparando otra olla podrida en su contra, otra acusación falsa y amenazó con “explicar” al país el desfalco de PDVSA en manos de los tres hijos de Cilia Flores, Yosser, Walter y Yoswal Flores.

Es oportuno decir que dos de los hijastros del Jefe de Estado, Yoswal Gavidia Flores y Walter Gavidia Flores, fueron denunciados en el 2019 de gastar unos USD $45.000 en una extravagante estadía de 18 noches en el hotel Ritz de París donde las habitaciones cuestan $591 dólares por noche. Su cuenta de hotel fue equivalente a los salarios mensuales de 2000 venezolanos, publicó la prensa nacional en esa oportunidad. Los jóvenes chavistas fueron vistos en los mejores restaurantes y tiendas de ropa y joyerías de Madrid. Ambos han sido acusados de formar parte de una trama de lavado de dinero por parte del senador Marcos Rubio.

Vuelven las ollas podridas chavistas a la palestra mientras que en Venezuela el hambre acecha y se siguen enriqueciendo los boliburgueses que no han d deesaparecido como muchos creen y los más “pesados” siguen siendo las joyas intocables del gobierno.

