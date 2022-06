Entre carcajadas muchos disfrutamos el día (Javier Sánchez)

junio 30, 2022 - 9:53 am

1894155

¡Muchacha estáis igualita! Le decía María a Isabel en su encuentro, José le estrechaba la mano a Francisco con una típica expresión ¡Que de tiempo hermano!. Tony,vos siempre elegante fue el saludo que recibió el colega de parte de Nila y de la mayoría de sus amigos, cuando se encontró con sus colegas en los actos ¡No habéis cambiado nada! Me dijo Viansee al abrazarme .Había un ambiente de alegría, de fiesta, de reconocimientos, de hermandad. Había un motivo de celebración.

Quedaba por el suelo lo que había leído por ahí en un editorial de un periódico a propósito del Día del Periodista dónde se decía que ya los comunicadores en Venezuela no teníamos nada que celebrar ante la arremetida del chavismo desde hace más de dos décadas con detenciones, cierre de medios de comunicación, torturas en cárceles y persecuciones. Yo discrepo.

Los periodistas trabajamos con la información: investigamos, redactamos, editamos y presentamos noticias o reportajes en periódicos digitales revistas, publicaciones online, radio y televisión. Muchos se especializan en determinada área y en mi caso que cubrí la fuente de tribunales y política por más de diez años laborando en los años 80 en el Diario Panorama, es mucho lo que tenemos siempre que decir, contar y nadie se aburre así como el que cubre sucesos o farándula.Nos faltó tiempo para tocar temas y reírnos.

El día de la celebración fui a los actos organizados por el Colegio al que pertenezco y disfruté el reencontrarme con muchos de mis colegas que pasaron por distintos medios ya desaparecidos, y entre carcajadas contábamos anécdotas de muchos momentos vividos cubriendo pautas o recordando años de juventud marcados por el tiempo.

Si disfruté el día al tener que decirle a más de un compañero que era yo y que no se fijara en las canas, arrugas y sobrepeso. Más de una periodista conserva su hermosa apariencia de aquellos tiempos, aunque algo ya maduritas con pelos pintados, pestañas postizas, y marcas del tiempo, decían que habían comenzado en la profesión muy joven y se tomaban fotografías con los celulares junto a sus compañeros y políticos invitados. Unos que otros amigos mantienen sus chistes entre ellos y me causó mucha risa cuando Juan comentaba con broma a su eterno compañero de trabajo Jorge, su colega fotógrafo, que a su edad lo habían operado tanto que sólo le faltaba una intervención de cambio de sexo. El compañero Jogli me criticó que si me había dejado el champú en el poco pelo que me queda.

A leguas se veía que algunas mujeres ya dejaron sus tacones altos y trajes de gala que años atrás lucían para la celebración de la fiesta y ahora eran ayudadas del brazo a subir, por recomendación médica los escaños de la plaza Bolivar dónde se realizó la ofrenda floral, las escalinatas de la Catedral para la tradicional Misa y las escaleras del Consejo Legislativo del Zulia dónde fue el acto central.

“Ayuden a subir las escaleras a Lila Morillo” le gritó en tono irónico y mucha risa Tony a Isabel. Cada año después de los actos protocolares se ofrecía el gran fiestón. No lo hubo, pero no hizo falta, porque el reencuentro hizo que disfrutaramos junto a las nuevas generaciones la mejor velada con ratos de nostalgia, abrazos y dar la mano a los colegas que una vez vivieron alegres y tristes momentos cubriendo pautas del quehacer ciudadano. Fue un disfrute a plenitud.

En ese encuentro pude comprobar la precariedad en la que se ejerce el periodismo, situación que los ha juntado con mucha hermandad y se prestan desde dinero hasta equipos, vehículos, o una «cola» por falta de transporte público. Es cierto que nos enfrentamos a duros desafíos, desde la censura hasta los ataques que han llevado al cierre de cientos de medios, detenidos y persecuciones.

Entre los años 2017 y 2019, según un estudio de la ONG Espacio Público, “la agudización del contexto social y político impactó en el ecosistema mediático al derivar en el cierre de al menos 151 medios de comunicación”, aunado a la censura que lleva al cierre de estaciones de radio y tv, así como el bloqueo al acceso de numerosos portales de noticias. Todo es verdad pero los comunicadores estamos ganados a mantenernos en franca batalla.

Estos hechos no significan que el gobierno nos está entristeciendo y que no permite que disfrutemos ni de los momentos que nos pertenecen desde hace muchos años atrás como la celebración del Día del Periodista. Nada que ver. Disfrute el día con mi gente de siempre, no con la misma edad, pero sí con el mismo entusiasmo, cariño, amor y profesionalismo que siempre demostraron los colegas de aquellos años y los de la nueva generación. Yo la pase bien cargado de fe y seguro estoy que los que fueron a los actos también la pasaron excelente.