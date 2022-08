El fin de la dicotomía empresario rico, trabajador pobre (por Jairo Ramirez)

agosto 11, 2022 - 9:58 am

1904397

Las clases sociales históricamente se han dividido en dos grupos los capitalistas, quienes normalmente son aquellos que ganan dinero gracias a los beneficios empresariales o intereses de prestamos, quienes no trabajan directamente o al menos no lo hacen para otros, no son asalariados comunes.

Y por otro lado tenemos a los trabajadores, quienes normalmente no tienen ahorros que prestar, ni propiedades de empresas y que obtienen el mayor porcentaje de sus ingresos debido al tiempo de trabajo que ofrecen a su vez los capitalistas, estos últimos conocidos históricamente como los explotadores.

Esta diferencia ha sido medible durante la historia, ya que se ha podido ver una diferencia significativamente grande en términos de ingresos. Por ejemplo en 1985 el 10% de los capitalistas que más beneficio obtenían, se ganaban la vida solo invirtiendo y no trabajando, al igual que los trabajadores que solo trabajaban y no invertían.

Esto ha ido cambiando con el tiempo, ahora hay más capitalistas que trabajan para generar sus ingresos. En el año 1920 las personas más adineradas, el 50% de estas generaban sus ingresos provenientes solo de su capital esto comparándolo 100 años después, solo el 20% de ellos puede atribuirlo a su capital estos ingresos.

Esto quiere decirnos algo muy importante el ingreso por capital luego de 100 años se ha reducido a la más de la mitad, y en su lugar los ingresos del trabajo cada día se han vuelto más importantes.

Esto contradice la doctrina popular de que el capitalista es el rico y el trabajador es el pobre, esto es cada vez más una teoría de libros de texto anticuados. A medida que pasa el tiempo cada vez hay más personas adineradas que ganan tanto por su capital como por su trabajo.

Esta última declaración tiene mucho que ver con las sociedades donde se permite la libre competencia y el desarrollo empresarial, así como la capacitación de sus trabajadores al punto donde por sus conocimientos en muchas ocasiones midiendo el riesgo-beneficio terminan ganando mucho más que el empresario capitalista.

Esto se conoce como homoploutía, una fusión que ha dejado de lado las clases sociales puras entre trabajadores y capitalistas, ya que ahora ni el capitalista es el que vive solo de la inversión ni el trabajador solo del trabajo. Hay una razón que se cree que causa este fenómeno muy nuevo que se esta tornando en el mundo de los países desarrollados, y es la extensión salarial.

Se forma ya que antes estudiar se consideraba un bien de lujo, gracias las nuevas tecnologías, la oferta académica y las facilidades de estudios los trabajadores cada vez son más especializados logrando un aumento tan significativo en sus salarios al punto de alcanzar beneficios iguales y hasta superiores que los capitalistas. Es decir, los ricos dejaron de ser solo los capitalistas para ser también los trabajadores más habilidosos.

Hay dos factores que promueven la fusión entre clases: El primero es que los clásicos capitalistas habrían visto una muy buena oportunidad en la formación y el trabajo para obtener beneficios elevados y alternativos a los ingresos de capital, y también tiene que ver una reducción de los impuestos a los trabajadores con más ingresos lo que hizo que esto pudiese producirse. Y la segunda y más interesante aún es que los trabajadores han decidido volverse capitalistas mixtos, es decir, comprando activos financieros productos de su trabajo que le generen algunos dividendos extras. Esto gracias a que los trabajos para especializados fueron volviéndose cada vez más elevados y los medios de acceso al capital más democráticos.

Finalmente, y para beneficio de la población que fue explotada durante mucho tiempo podemos decir que son los trabajadores los que forman cada vez más parte de la homoploutía. Es decir, son los trabajadores los que que cada vez adquieren mayores activos financieros desplazando a los capitalistas puros.

Podemos tener varias conclusiones de este hecho que esta pasando en países desarrollados, entre estas:

● Los asalariados están alcanzado puestos más altos en la escala de riqueza.

● La homoploutía, que son las personas que obtienen beneficio tanto de su trabajo como de su capital.

● Los trabajadores acaparan capital que antes pertenecía a los capitalistas puros.

Finalmente, a donde debe dirigirse un país según este artículo, a generar las condiciones para la capacitación de personal altamente calificado y especializado, y así mismo a generar las condiciones para la creación de empresas cada vez más competitivas que permitan la creación de puestos para estos trabajadores que se formaron. ¡Esta también es una forma de lograr una mayor igualdad social!

Jairo Ramirez

@jairoramirezu