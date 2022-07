Desde el plomo hasta los bits (Humberto Chacín Fuenmayor)

julio 21, 2022 - 11:19 am

1899521

-Ya que estáis aquí, corregime esta galera -me dijo Manolo, me dio la espalda y se sentó a la usanza de los ordeñadores llaneros.

Su vaca era un armatoste parecido a un cañón de la Guerra de las galaxias, sólo que éste vomitaba plomo para matar y aquélla para imprimir textos.

Las galeras eran unas láminas de papel de prueba con dimensiones, aproximadamente, de cincuenta centímetros de largo por once de ancho, las cuales se colocaban en otra lámina base (montaje en positivo), se fotografiaban (fotomecánica), remontaban (montaje en negativo) y el resultado llevado a láminas metálicas impresas que finalmente se colocaban en un cilindro rotatorio (impresión).

-Como supongo que te vais a quedar aquí -continuó Manolo, jalándome bolas pa’ que me quedara-, y como allá arriba ha aminorado el trabajo, ahí tenéis un litro de leche pa` que el plomo fundío no te llegue a los pulmones.

Me quedé. Y comencé la corrección de textos (técnica del plomo), mientras él seguía ordeñando su cuadrúpeda y ésta proveyéndole el líquido que, al caer en surcos con dimensiones apropiadas, semejaban barritas de chocolate de ocho centímetros por dos, por cincuenta milímetros. Ahí estaba yo, inhalando humo de plomo fundío.

Estaba en Editorial Puente y era 1975.

De la orilla occidental del Lago (Puente quedaba como a cien metros del Gran Charco) pasé al diario Crítica.

-Hacémele una pruebita aquí al señor -le ordenó el jefe de Taller al encargado de Corrección.

Salí avante y me explicaron la técnica: Allí, desempeñaba el mismo papel pero con otro papel. Se trataba, como era material fotográfico, de raspar con un bisturí los elementos erróneos o sobrantes (comas, tildes) y marcar con un rapidograph los faltantes. Y ahí estaba yo inhalando, en lugar de plomo, ácidos irritantes de los usados para revelar las fotografías (los textos de prueba eran material fotográfico).

Mis siguientes escenarios fueron, sucesivamente, El Nacional de Occidente, La Columna, El Zuliano, La Verdad, y otros, donde hubo un vuelco sensacional de la tecnología: ya no había plomo ni ácidos que inhalar, pero ahí estaba yo «tragando» por los ojos los rayos azules que emitían los monitores de las computadoras.

En periodismo, -sea redactor, fotógrafo u office boy- no se puede decir «no trabajo más nunca en un periódico»… porque no se cumple. Me tocó esta vez con Noticia al Día (NAD).

-¿Queréis trabajar en NAD? -me preguntó Julio Reyes («Julito», para quienes lo apreciamos), su director.

-Vamos a ver -contesté, una respuesta que él sabía que quería decir: «¡Claro que sí, compadre! ¡Cómo no!».

Y aquí sigo estando yo, pero desde mi casa (o desde cualesquiera otros sitios en la bolitelmundo), «tragando» -en lugar de plomo o ácidos como otrora- además de la luz azul de los monitores, bits, bytes y lenguaje binario (html) para darle forma a una corrección de textos que, gracias a las tecnologías de la información, pasó a mejor vida, y suplantada en consecuencia por un criterio más universalizado, generalizado, que abarca la misma corrección (uso de comas, tilde y otros); y por el manejo tan versátil de las herramientas actuales, llega hasta la editorialización (textos de opinión), asesoría editorial (mediante recomendaciones estilísticas o redaccionales), pedagogía (a través de talleres) y edición de textos (ajustes sintácticos en función de la economía y semántica del lenguaje). Todo, en un saltico de casi media centuria… que nos trajo hasta esta era tremendamente teleinformatizada. Desde el plomo hasta los bits.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Artículo Opinión/Humberto Chacín