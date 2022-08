De Interés: quiénes son nuestros maestros (María Elena Araujo Torres)

agosto 18, 2022 - 10:14 am

Una persona con sabiduría me dijo una vez que quienes me hacen sufrir son mis maestros. Por un momento recordé los métodos antiguos de maestros de escuela que castigaban a sus alumnos cuando se salían de los cánones calificados como portarse bien. Los arrodillaban en una esquina, de espalda al resto de los compañeros, no los dejaban salir al recreo y hasta les pegaban con una regla en las manos con las palmas volteadas hacia arriba. Los hacían sufrir.

Sin embargo, con el avance del tiempo y la observación a mi conducta, a mi reacción ante el comportamiento de quienes me rodean, creo haber entendido a qué se refería. Sobre todo, si consideramos el significado inmerso en el rol de los maestros.

En algunas páginas web encontramos la definición de maestro como: “alguien dotado de los conocimientos y la habilitación necesaria para enseñar, lo que significa impartir conocimientos en contenidos teóricos, científicos, históricos, matemáticos, lingüísticos, artísticos, deportivos o técnicos”.

Pero más allá de esta definición técnica, encontramos otra explicación más cercana al tema que hoy nos compete. “Los sofistas griegos eran maestros que intercambiaban su saber por un precio. Protágoras recibió bastante dinero a cambio de sus enseñanzas. A diferencia de ellos, el gran maestro Sócrates, que también era sofista, se diferenció de ellos, pues no recibía dinero a cambio de sus lecciones, y aplicaba un método (Mayéutica), por el cual, el maestro no le daba el conocimiento al alumno, sino que los ayudaba a sacarlo de su interior, a descubrirlo, a modo de un partero, que en este caso en lugar de un niño, extrae del interior del ser humano, su propio saber”. Esta información la encontramos en la página DeConceptos.com.

Si escudriñamos el método que usaba Sócrates para enseñar, podríamos entender entonces que maestro es todo aquel que nos permite descubrirnos, extraer de nuestro interior el saber, conocernos, analizar las causas que nos conllevan a reaccionar ante determinados comportamientos ajenos, indagar la procedencia de nuestro malestar ante la conducta ajena, para poder resolver en nosotros, o por lo menos buscar la forma de entender, porqué nos afectan de manera negativa.

Al parecer, los primeros grandes maestros están en nuestra familia más cercana. Nuestros padres, hermanos, tíos, primos, gente a la que nos une lazos de sangre. Es en el hogar donde ocurren las experiencias más gratas, pero también las más ingratas, donde el diario vivir nos hacen tropezar con sinsabores que usualmente no sabemos manejar y expresamos con tristeza, lágrimas o rabia. El hogar, nuestra primera escuela.

Luego está lo que bien llaman escuela de la vida: la calle, donde por razones educativas, laborales, deportivas o sociales, interactuamos con personas afines o distintas a nosotros. Allí están los otros maestros, los que además de momentos gratos nos causan sinsabores. Son maestros que pueden sacar de nuestro interior grandes dolores emocionales, que si los canalizamos de forma negativa pueden convertirnos en seres amargados, desconfiados, incapaces de mostrar afecto.

La buena noticia es que podemos aplicar, como ya lo hemos escrito en otras notas, el método del espejo. Tratar de entender qué nos está haciendo sentir tan mal, porqué nos afectan tanto sus comportamientos o palabras, sus “insultos”. Qué semilla o experiencia guardamos en nuestro interior para que el comportamiento de otra persona afecte tan dolorosamente nuestras emociones.

Conocedores del comportamiento humano dicen que tememos a lo desconocido. Al parecer lo mismo ocurre en este caso. Nos causa malestar lo desconocido, pero no de los otros sino de nosotros mismos. Si tratamos de descubrirnos, con introspección, con apoyo profesional, estaríamos dando pasos agigantados para sanarnos emocionalmente, para aprender a manejar los malestares que puedan causarnos otras personas con sus conductas contraproducentes. Más que tratar de entenderlos, entendernos. Y entender que todos somos maestros.

María Elena Araujo Torres