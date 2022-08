De Interés: corregirnos para vivir (María Elena Araujo Torres)

agosto 11, 2022 - 10:49 am

Cuando pedimos tener paciencia, sin darnos cuenta estamos invocando situaciones para practicarla. Más que pedir paciencia podríamos buscar la manera de manejar nuestras emociones, sobre todo en situaciones desagradables o dolorosas, para ahorrarnos dañar a terceros y cuidar nuestra salud mental y física.

Hacemos la referencia porque la mayoría de las personas estamos acostumbrados a pedir cosas de las que carecemos, porque si las tuviéramos sencillamente no las pediríamos. Pedimos riqueza, salud, amor, paz, paciencia, trabajo, obviamente porque no lo tenemos. Es cruel decirlo, pero si lo pides es porque no lo tienes.

En estos tiempos se ha hecho viral la convocatoria a practicar la inteligencia emocional. Leemos y encontramos videos para explicarnos las razones para practicarla, para preservar nuestras relaciones humanas, para mantener mejores interrelaciones familiares, laborales, sociales o que de alguna manera implique el contacto con otras personas.

Algunos portales de sicología definen la inteligencia emocional como “un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de emociones”.

A simple vista parece fácil. Las descripciones, sugerencias y recomendaciones parecen las fórmulas mágicas para andar por la vida controlando las emociones independientemente de todo lo que ocurra alrededor, si se siguen las recomendaciones, claro está. Para manejar las emociones, como si de oprimir un botón en el cerebro se tratara. Así tendríamos el control sobre todo.

Se han escrito compendios de recomendaciones para manejarnos por la vida y tener todo aquello de lo que carecemos, pero si solamente leemos, visualizamos o escuchamos charlas con entusiasmo, para ni siquiera recordarlo al desconectarnos, entonces seguimos en lo mismo. Teoría sin praxis no sirve de nada.

Y desviamos el interés hacia la inteligencia emocional porque esta práctica sería una suerte de inicio al camino de conocernos y conocer las respuestas del prójimo ante nuestra conducta, para practicarlo en la consecución de lo que llamamos metas, es decir, de lograr deshacer nuestras carencias y hacer realidad nuestros deseos.

Más que pedir tener o hacer realidad nuestros anhelos podríamos hacer todos los días algo, por muy pequeño que parezca, para lograrlo. Por ejemplo, si deseo tener paciencia, primero debo aprender a calmar mis defectos, tales como querer tener la razón en todo, querer que las personas que me rodean sean como yo quiero que sean, controlar lo que ocurre alrededor. Intentar entender que cada persona tiene su historia, en consecuencia actúa, y sólo cambiará o transformará su conducta si así lo decide, no porque nosotros queramos que lo haga. Aquí tendríamos que practicar la técnica de mirarnos en un espejo y preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar nuestro comportamiento sólo por complacer a otra persona, por ejemplo. Luego respondernos si tenemos el derecho de exigir a otros practicar conductas acordes con nuestros deseos para hacernos felices, para complacernos.

Al parecer debemos empezar por intentar mejorar en nosotros mismos todo aquello que nos conduzca a mantener una constante lucha por querer controlar la conducta del prójimo. Somos nosotros el primer paso a corregir, a entender, para comprender al mundo.

El camino es constante, a cada momento, en cada situación. Cuando esta práctica (descrita en el párrafo anterior) deje de hacernos sentir atormentados, estresados, entonces estaríamos logrando pasos agigantados para lograr todo lo que queramos, sin apuro, sin aprehensión, porque nos conduce a entender que todo lo que deseamos está en nosotros mismos, que no hace falta pedir paciencia pues estamos pidiendo situaciones para tenerla. Es hacia adentro, nada perdemos con intentarlo, si queremos hacerlo, claro está.

María Elena Araujo Torres