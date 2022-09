De Interés: caras vemos… (María Elena Araujo Torres)

septiembre 15, 2022 - 10:08 am

1913007

El viejo refrán “Caras vemos corazones no sabemos” es verídico, como todos los refranes. Según portales educativos, este es un dicho popular originario de los nahuas o mexicas que actualmente significa que no podemos confiar en las apariencias de las personas porque no nos dice nada sobre lo que son ni sobre lo que piensan.

También que la fábula más cercana se refiere a “un depredador y su presa natural, por ejemplo, el gato y el ratón o el gato o el pájaro, que se hacen amigos hasta que un día el predador engaña a su presa y se la come”.

Aunque el tema es contraproducente, está impregnado de absoluta veracidad. Incluso se complementa con la versión de “Caras vemos… ¡Trastornos mentales no sabemos!”.

Y aunque este tema tendría mucha tela que cortar, en esta ocasión hacemos alusión a las personas más cercanas. Familiares, amigos, compañeros de trabajo o estudio, entre quienes también tendríamos que contarnos.

Es lo que conocemos como el alter ego, que según la sicología es un concepto utilizado para referirse a una segunda personalidad o identidad poseída por un individuo. Se trataría de un conjunto de comportamientos, emociones, creencias y pensamientos distintas a las mostradas normalmente por la persona.

Es algo así como decimos en criollo, vivir de apariencias. Hay quienes tienen doble personalidad y, si se quiere, son inofensivos. Aquí podríamos ubicar a quienes proyectan al exterior una vida feliz, con opulencia, saludable, ideal. Basta abrir Instagram para encontrarlos, sin tener que buscar mucho, abrimos cualquier cuenta y allí están. Podríamos decir que este tipo de personaje es inofensivo mientras no use esas apariencias para hacer daño a terceros.

Están también los artistas, quienes a través del alter ego logran asumir personalidades ajenas a la propia para recrear o representar personajes en alguna obra teatral, circense, mimícos, de cine, entre otros.

También, las personas que aparentan dulzura, amigabilidad, respeto, pero que esconden y manifiestan en su entorno más cercano formas de ser completamente opuestas al comportamiento público. Son quienes saludan con sonrisas, besos y cuando damos la espalda hacen gestos de desprecio, desagrado o burla.

Ocurre tristemente que, a veces, las apariencias engañan. Sobre todo, cuando la personalidad alterna es oscura y capaz de cometer cualquier atrocidad contra el prójimo, sea este familia o no. Estos casos pudieran entrar en la categoría de casos patológicos que sólo profesionales de siquiatría, sicología o ciencias similares pudieran describirlos y catalogarlos.

Obviamente, el origen de estas personalidades también son casos clínicos, pero cuando no se visibilizan pueden generar consecuencias dañinas entre las personas de su entorno. Siempre han existido, pero en los últimos años parecieran más virales justamente porque ahora nada escapa a las redes sociales. Los daños sicológicos y físicos al prójimo están más a la vista del mundo. Aunque usualmente se conocen demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho.

Es poco fácil prevenir, pero no imposible. Y aunque pudiera ser desgastante estar permanentemente alerta, es importante aprender a observar. Solemos a veces creer que una persona con arranques de agresividad, por ejemplo, solo pasa por un mal momento y ya. Sin embargo, detrás puede haber una personalidad capaz de ir más allá, de agredir a quien considere culpable de cualquier situación que le moleste, por señalar una situación en particular. Otros en cambio, pueden parecer extremadamente amables y esconder conductas dañinas, imperceptibles a la vista. Estas enfermedades mentales abundan entre protagonistas de las noticias de sucesos que leemos a diario, y siempre creemos que solo les pasa a otros.

En positiva contraposición, la parte buena es que afortunadamente la mayoría de la gente es más bondadosa que dañina, es más amorosa y capaz de mostrar sinceramente virtudes para apoyar y beneficiar al prójimo. Éstos son la esperanza de un mundo mejor.

María Elena Araujo Torres