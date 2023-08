¿Contaminación Visual? (Dra. Vileana Meléan)

141396

El pasado miércoles 09 de agosto se instaló en Maracaibo el Estado Mayor Petrolero, presidido por el ministro de Petróleo y también presidente de PDVSA coronel (E) e Ingeniero Mecánico Pedro Rafael Tellechea Ruiz, ese día los zulianos y las zulianas perdimos nuestra capacidad de asombro al ver y escuchar a través de un video las declaraciones del alto funcionario, donde textualmente afirmó lo siguiente:

“La Contaminación del Lago es visual”.

De inmediato surgen las siguientes interrogantes:

Cómo puede hacer usted tal afirmación cuando la contaminación que afecta a nuestro Lago es tan antigua como la actividad petrolera que desde hace más de 100 años, de manera indiscriminada se desarrolla en él.

¿Por qué no asumir con hidalguía la verdad?

Es un hecho público y notorio que en las orillas de nuestro Lago hay petróleo, por vía aérea también se pueden observar las manchas negras en las aguas del Lago.

Después de escuchar al coronel nos preguntamos:

– De dónde proviene el petróleo que se encuentra en las riberas del Lago?

¿Urge entonces ordenar una investigación seria y rigurosa que nos permita conocer a ciencia cierta el origen de ese petróleo?

Otra de las célebres frases pronunciadas por el ciudadano ministro es la siguiente:

” En lo que va de año hemos tenido casi cero derrames. La verdad que cada vez que hablan entendemos menos.

Casi cero no existe o al menos no es aplicable, o hay o no hay derrame petrolero, es como si afirmamos que una mujer está parcialmente embarazada, no es posible o está o no está embarazada.

Si partimos del supuesto negado que lo declarado por Tellechea Ruiz es cierto, entonces de dónde proviene el petróleo derramado en el Lago.

¿Será que llega de los afluentes que tributan sus aguas en él?

¿Serán derrames que se producen en Colombia y llegan al Lago a través del Río Catatumbo por ese este un río binacional?

¿O será que las tuberías que se encuentran en el fondo de nuestro Lago están averiadas?

Esta última hipótesis cobra mayor valor puesto que en la misma declaración el ministro afirmó que habían adquirido tuberías para sustituir las averiadas, lo que nos indica que los derrames petroleros son ocasionados por la industrial estatal y las empresas contratistas.

La contaminación que afecta nuestro Lago es multifactorial en virtud que existen otras causas responsables de la misma.

Expertos y expertas a través de estudios científicos realizados por nuestras universidades y por centro especializados han determinado que el vertido o descargas de aguas servidas, la contaminación que generan las grandes industrias procesadoras de camarones, cangrejos, el vertido de desechos sólidos que la humanidad vierte al Lago.

Otro elemento es el cambio climático que al aumentar la temperatura altera todos los parámetros, apareciendo cianobacterias, como el verdín y también la lemna.

Toda la actividad que se genera de manera alevosa, inescrupulosa e irracional en nuestro Lago constituye un factor contaminante.

Después del anuncio presidencial del 24 de julio, la zulianidad se llenó de esperanzas y la convocatoria a la Segunda Batalla del Lago nos comprometió, de manera que hoy más que nunca estamos convencidos y convencidas que la lucha por nuestro Lago es una lucha ética, una lucha por la vida misma por ello no descansaremos hasta alcanzar la victoria.

Siempre Vileana