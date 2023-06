Cobrar por un servicio eléctrico que no se presta constituye una trasgresión (Joaquin Chaparro Oliveros)

112738

El estado Zulia con sus diferentes ramas del poder público no debe apoyar la ilegalidad de los actos administrativos de la empresa Corpoelec: Porque serían también cómplices ..

Corpoelec pretende cobrar y cobra una tarifa plana de 67 bs = 2,47 dólares al estado comodín del centralismo rojo rojito, por un servicio eléctrico precario e ineficiente esto, evidentemente, es una estafa: La pesadilla del plan piloto del Estado Zulia, borrón y cuenta nueva hace metástasis.

Exhorto al Gobernador del Zulia Manuel Rosales que no guardé silencio antes está conducta que es un claro atropello de poder pechando a la gente que está en la ruina y apenas le alcanza para comer: Insisto no se puede cobrar por un servicio que no se presta.

Todo el estado Zulia se apaga por cuatro horas al día, mientras que en el Oeste de Maracaibo los apagones superan las 24 horas: Terrible

Señor Gobernador, usted sabe que el servicio no es continuo, es de pésima calidad, y solo se puede cobrar por un servicio: Que efectivamente se preste.

La Corporación Eléctrica (Corpoelec) mantiene una conducta de abuso y de ilegalidad y se hace necesario que el Gobernador que los zulianos elegimos intervenga y encaré este desman para una población: Cuyo salario mínimo son 130 bolívares Mensuales equivalente a 4,71 dólares al mes …

Señor Gobernador Manuel Rosales el silencio del estado y sus instituciones es aterrador se percibe como un respaldo solapado de los actos administrativos que expide Corpoelec: A la vista de todo el Zulia.

Le recuerdo Señor Gobernador que el poder legislativo es la caja de resonancia del clamor popular del pueblo: Y callan por temor a usted.

Por lo tanto llamo su atención a estar del lado del pueblo Zuliano y hacerle frente a quienes representan la tiranía y usurpación en Venezuela.

DC / Abogado Joaquín Chaparro Oliveros / Ex Concejal de Maracaibo / Ex Diputado del Estado Zulia.&