Camposanto de opositores (Javier Sánchez)

julio 18, 2022 - 11:06 am

Todos morimos y hay que tener presente que es algo natural en el ser humano, no es un simple capricho de Dios. Siempre decimos que se fue a un lugar mucho mejor y que hay que echarle ganas porque todo pasa para bien. “Yo sé lo que sientes” son expresiones que regularmente decimos a los familiares

cuando se nos va un ser querido a la eternidad.

Algo similar expresamos a los compañeros que prueban suerte cuando inscriben sus candidaturas para ocupar cargos públicos como gobernaciones, alcaldes, presidentes de Consejos Legislativos, concejales y los más osados a la presidencia de la República y pasan desapercibidos ante el pueblo en todos los intentos que hacen. “Será en otra oportunidad” le suelen decir sus más allegados del partido.

Actualmente son muchas las circunstancias que mantienen a la oposición del país mirando pa’ San Felipe, sin un claro personaje a la fecha que se diga, contamos con este para sacar a Maduro en las elecciones presidenciales que se anuncian para el 2024 y en las que el mandatario a lo mejor buscará la reelección.

Hasta ahora los opositores estarían preparando un reglamento para escoger el próximo año en primarias a su candidato unitario y el objetivo es que cada partido postule o apoye a un aspirante al máximo cargo político para que los venezolanos elijan al candidato de la llamada Plataforma Unitaria en alguna fecha de la segunda mitad del próximo año. Ya eso prácticamente está aquí.

Hasta los momentos 10 partidos están en comisión elaborando ese reglamento y lo último que ha dicho Omar Barboza, secretario del bloque de la unidad, es que el proceso no está concebido solamente para los candidatos postulados sino que se van a organizar para que participen todos los demócratas que quieren un cambio en el país, que es más del 80% del territorio nacional.

La sociedad civil, entre ellos profesionales y sindicales se están empezando a organizar para expresarse y promover esta iniciativa y se habla de lanzar a Juan Guaido, Henry Falcón, María Corina Machado, Henry Ramos Allup, Leocenis García, Antonio Ecarri ,David Uzcátegui, Manuel Rosales y últimamente se han ido sumando Bernabé Gutiérrez, Gustavo Duque y Mercedes Malavé, es decir, más de lo mismo, las mismas cartas del bingo.

Así van las cosas pero también vemos que existe una especie de cementerio de oposición cómo se lo escuché decir al politólogo Leonardo Morales de Avanzada Progresista dónde reposan los que una vez fueron aspirantes a la silla presidencial, otros que siempre han aspirado y que por conflictos internos de sus partidos no se lo han permitido, uno que otro que se han lanzado más que los buchones al lago de Maracaibo y no han tenido chance ni tendrán pues sólo queda llevarles flores a su tumba política, cómo el caso de Henry Falcón y Claudio Fermín que tienen su lápida en este camposanto y otros que pasan de los 80 años ya no aplican.

Haciendo una revisión de algunos de estos líderes tenemos a Henrique Capriles con una prohibición de aspirar a cargos públicos por 15 años, con una sanción por supuestos malos manejos de donaciones y otras irregularidades administrativas que él niega. Al igual que Leopoldo López, considerado uno de los políticos más populares de la oposición y que a pesar de mantener sus aspiraciones presidenciales no van al baile en el 2024.

Este líder fue detenido en 2014 por encabezar una ola de protestas nacionales contra Maduro y un año después fue sentenciado a 15 años de cárcel y escapó. Por ahí anda dándose la vida pero su aspiración de llegar a Miraflores está muy lejos.

Antonio Ledezma, un abogado que siempre ha tenido aspiraciones presidenciales y cumplía detención domiciliaria y al escapar y cruzar la frontera con Colombia, llegó a España, donde vive. Freddy Guevara exlíder estudiantil que llegó a ser vicepresidente del Congreso buscó asilo en la embajada de Chile luego que se le dictara auto de detención. Este es otro que tiene su lugar en el osario del cementerio acompañando a Ramón Muchacho el ex alcalde de Chacao, miembro del Partido Primero Justicia que escapó en agosto de 2017 a Miami luego de ser condenado a 15 meses de prisión por la justicia venezolana y no se le ha visto más ni vivo ni muerto.

Tenemos también a David Smolansky un periodista de 32 años ex alcalde de El Hatillo que fue sentenciado a comienzos de 2017 a 15 meses de prisión y huyó a través de la frontera con Brasil para llegar a Washington dónde vive y tampoco aparece en escena ni siquiera en el novenario de sus seguidores por las redes sociales.

Posibles candidatos han comenzado a asomarse cómo María Corina Machado postulada por su partido Vente Venezuela que sería la primera mujer hasta el momento en aspirar la silla presidencial si se cumplen los requisitos que ha exigido para participar en las primeras. Si no va al proceso, tendría su puesto repleto de flores en el camposanto acompañando a muchos de sus colegas políticos.

Todavía la oposición anda desorientada y se habla de la creación de plataformas paralelas para la conformación del candidato único que enfrentaría a Maduro.

Una de las principales encuestadoras del país Datanalisis, sostiene que hay decepción y desconexión con las ofertas políticas existentes llámense oficialistas, que tienen el mayor nivel de rechazo empezando por Maduro y opositoras, ya que la gente quiere una propuesta distinta a las estrategias pasadas a la polarización actual con figuras nuevas que dejen atrás las mismas «barajitas» de siempre.

‌El réquiem es el paso previo al entierro, ¿le quedará una última oportunidad a la oposición de salir victorioso y construir un proyecto para el país o seguirán igual de confundidos, distanciados y mirando a un rival que no cae a la lona y cuando éste la mira logra recuperarse por no tener a nadie al frente?

Muchos serán los opositores que seguramente serán enterrados por sus mismos deudos a las organizaciones que pertenecen y como dice el refrán «a llorar al Valle»