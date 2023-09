A propósito de mi aniversario 60 de haber recibido mi título de abogado (Alvaro Castillo Zeppenfeldt)

153789

Dr. ALVARO CASTILLO ZEPPENFELDT

El 14 de septiembre de 1963, recibí de manos del Rector de la Universidad del Zulia, para ese entonces el Dr. ANTONIO BORJAS ROMERO, mi título de Abogado, obtenido mediante mis estudios en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia, iniciados en el mes de septiembre de 1958.

Durante estos 60 años, mi actividad como abogado, la he desempeñado en varias facetas: ejercicio en el Poder Judicial; dirigente gremial; docente en las Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia y ejercicio profesional, que, en forma sucinta, describo a continuación:

PODER JUDICIAL:

En el año de 1964, para mi sorpresa, en la designación de los Jueces, aparecí como Juez Titular del Juzgado del Municipio Ricaurte de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Al indagar sobre dicha designación, sucedió que la terna enviada por el Inspector de Tribunales, aparecía como Primer Suplente de dicho Juzgado y como Titular al que era para ese entonces el Juez, quien era estudiante de Derecho. Cuando dicha terna fue sometida al órgano competente para la designación de jueces, consideró que era incongruente que para titular fuese designado un estudiante de Derecho y como Suplente a un Abogado, por lo que me designaron Titular de dicho Juzgado. Cargo que no acepté, pues estaba dedicado al ejercicio profesional y como Profesor por horas en el Liceo Rafael María Baralt de Maracaibo, donde había obtenido mi título de Br. en Filosofía y Letras y lo hacía desde el mes de noviembre de 1958.

Posteriormente, en los años 1965 y 1966, ocupé en forma temporal (período vacacional del 16 de agosto sal 15 de septiembre) el cargo de Juez Tercero de los Municipios Urbanos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

En el mes de enero del año 1967, fui designado Fiscal Titular de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, cargo desempeñado ininterrumpidamente hasta el mes de noviembre de ese año.

En el mes de noviembre de 1967, fui designado Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, luego en 1969, fui ratificado como Juez Titular del Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, cargo desempeñado hasta el mes de marzo de 1974.

En el mes de marzo de 1974, fui designado Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual desempeñé hasta el mes de enero de 1979, en el que fui jubilado por el Consejo de la Judicatura

Posteriormente, durante los años 1982 y 1983, me desempeñé como Juez Temporal del Juzgado Superior de Hacienda de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (período vacacional del 15 de agosto al 15 de septiembre).

Durante todo ese período mi actuación, siempre estuvo apegada a la aplicación del derecho con justicia, a las normas jurídicas vigentes en mi país y a los Tratados Internacionales aplicables a la República. Lo cual me fue reconocido públicamente por diferentes sectores de la vida pública.

DIRIGENTE GREMIAL:

Desde el mismo momento en que fui juramentado en el Colegio de Abogados del Estado Zulia, por su presidente para ese entonces Dr. Juan María Rouvier, nació mi interés en dedicarme a la actividad gremial, en procura de velar por el estricto cumplimiento por parte de los abogados, las normas de la Ley de Abogados y su Reglamento y el Código de Ética Profesional para el Abogado Venezolano, dedicándome a cualquier actividad gremial. A partir del año 1965, tuve el honor de compartir actividades gremiales con el presidente de la Junta Directiva Dr. Alberto González Fuenmayor, gran gremialista, lo cual me permitió tener acercamiento con el gremio.

Dichas actividades, me permitieron en las elecciones del año 1969, para elegir la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Zulia, un sector importante de abogados, me postularan para presidir una Plancha como presidente. Efectuadas las elecciones, el resultado estableció que como candidato a la Presidencia obtuve 164 votos en contra del candidato opositor Dr. Gregorio Coello 162 votos. El presidente de la Comisión Electoral, dando aplicación al Reglamento de la Ley de Abogados, procedió a distribuir los cargos conforme al total de los votos obtenidos por todos los candidatos a los diferentes cargos, siendo el primer total 164,66 obtenido por el candidato de la otra plancha a secretario, por lo que procedió a declarar electo como Presidente al Dr. Enoch Rincón Faria y a mí como Secretario.

Ante tal decisión, procedí a impugnar dicha proclamación, por cuanto, a mi juicio, se estaba violando la voluntad del electorado que cuando ejerció su voto, lo hizo por mi para presidente y por Enoch Rincón para secretario. Ante tal conflicto, se produjo una paralización de las activades del Colegio, ya que el Instituto de Previsión Social del Abogado, me reconoció como presidente y los graduandos de abogados para poder ejercer la profesión, deben inscribirse en el Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado. Ante tal situación y pensando en el bien de los abogados, decidí cometerme a un arbitraje, procediendo el Colegio a designar 3 miembros, quienes después de recibir las argumentaciones de los candidatos, procedió a aplicar el Reglamento de la Ley de Abogados, que establece que practicado el escrutinio, se colocará una columna con los cuocientes obtenido en cada plancha y el mayor cuociente, será el presidente y así en orden decreciente los demás cargos. Dictamen que acepté, asumiendo funciones como secretario de la Junta Directiva, lo cual me permitió durante todo ese período realizar numerosas actividades en beneficio del gremio, que me permitieron postularme nuevamente como candidato a presidente para el siguiente período.

En el mes de diciembre de 1973, se llevaron a lugar las elecciones donde resulté electo presidente de la Junta Directiva. Durante el período 1974-1975, se lograron las siguientes reivindicaciones para el Colegio de Abogados del Estado Zulia: (1) Implementación del Reglamento Nacional de Honorarios Mínimos, considerado el mayor logro para el gremio de abogados. (2) Conclusión de la sede del Colegio, iniciada durante el período que me desempeñé como secretario e inauguración el día 18 de abril de 1975. (3) Creación de las Oficinas de Asistencia Gratuita en asuntos civiles para personas de escasos recursos económicos, a cuyo efecto se crearon 2, atendidas por abogados como empleados del Colegio. (4) Contratación de Seguro de Vida gratuito para los abogados inscritos o incorporados al Colegio, con la obligación de mantenerse solventes con las cuotas del Colegio e Inpreabogado. (5) Actividades científicas, mediante cursos de materias importantes de la actividad diaria de los agremiados (6) Actividades sociales para la recreación de los abogados y sus familiares (7) Actividades deportivas.

Todas estas actividades, me permitieron postularme para la reelección para un nuevo período, resultando reelecto en la votación de diciembre de 1976 por una abrumadora de votos. Durante este nuevo período, se fortalecieron todos los logros en favor de los abogados.

Al concluir mi mandato, el gremio de abogados, en un Acto Solemne, procedió a hacerme entrega de un Diploma de Honor, en reconocimiento a mi labor cumplida como presidente de la Junta Directiva, durante los dos períodos en que ejercí la Presidencia de la Junta Directiva.

También me desempeñé como vicepresidente de la Federación de Abogados de Venezuela.

DOCENTE

Ingresé en el año 1989, como docente en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia, mediante un Concurso de Oposición en la asignatura ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

Durante más de VEINTE AÑOS, me dediqué con pasión a impartir todos mis conocimientos a los alumnos que tuve la fortuna de tener como alumnos. Durante todos esos años, obtuve muchos reconocimientos por parte de ellos, al seleccionarme como Padrino de sus promociones al culminar sus estudios.

Mi experiencia como docente aunada a mis otras actividades, me permitieron presentar mi trabajo para optar al título de Dr. en Derecho, el cual me fue otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.

En el mes de noviembre de 2013, decidí solicitar mi jubilación, la cual me fue concedida a partir del mes de febrero de 2014.

EJERCICIO PROFESIONAL

Desde el mismo momento en que fui jubilado del Poder Judicial, me dediqué a ejercer la profesión, comenzando como integrante del Bufete del Dr. FREDDY CARIDAD MOSQUERA, en el área de asuntos penales. Fue muy breve mi pasantía en dicho Bufete, por cuanto un gran empresario de Maracaibo, NERIO LUIS FUENMAYOR BRAVO, me hizo la proposición que me integrara a su equipo de empresas como ejecutivo, ya que todos los asuntos legales de sus empresas estaban a cargo del Dr. Honorio Castejón.

Accedí a tal oferta, con la condición de seguir ejerciendo mi profesión, como especialista en asuntos penales, lo cual accedió, instalándome en la sede principal de sus oficinas.

Después de varios años y debido al auge en casos de asuntos penales, para los cuales eran solicitados mis servicios profesionales, decidí dedicarme únicamente al ejercicio profesional, fundando el Despacho de Abogados “CASTILLO ZEPPENFELDT & ASOCIADOS”, el que, con un equipo de abogados en diferentes áreas del Derecho, Mercantil, Civil, Laboral y Penal, nos dedicamos a asesorar empresas y particulares.

Distinguidos abogados desfilaron por el Despacho: mi hija Lisselott Castillo Calcaño, Leany Inciarte Almarza, Giksa Claret Salas Viloria, María Elena Fajardo, María Inés Soto, Oliver Duran, Leandro Soto Fuenmayor, Jesús Inciarte Almarza, Elsy Villegas, Luis Prieto, Edda Fernández Romero, Pedro Palmar Castillo, Vanessa Sánchez Romero, Argelis Luzardo Almarza y Pedro Bracho.

En el año 2014, dadas las circunstancias en que se encontraba el ejercicio de la profesión, decidí cerrar el Despacho de Abogados.

DISTINCIONES OBTENIDAS

MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL, en el año 1978, otorgada por el Colegio de Abogados del Estado Zulia, en reconocimiento a mí capacidad, honestidad, superación científica y espíritu gremial.

MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL, en el año 1979, otorgada por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, en reconocimiento a mí actividad gremial, científica y cultura.

ORDEN CENTENARIO, en el año 1994, otorgada por el Colegio de Abogados del Estado Zulia, en reconocimiento a mis méritos profesionales.

ORDEN DR. CRISTÓBAL MENDOZA, en el año 2001, otorgada por el Colegio de Abogados del Estado Zulia, en reconocimiento a mi capacidad profesional, honestidad, dedicación gremial y carrera docente y académica al servicio del gremio y la comunidad.

ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA, en su Segunda Clase, otorgada por el Ejecutivo Nacional.

ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, en su Primera Clase, otorgada por el Ejecutivo Nacional.

ORDEN LAGO DE MARACAIBO, en su Primera Clase en el año 2003, otorgada por la Gobernación del Estado Zulia, como reconocimiento a mis 40 años de graduado como abogado.

ORDEN AL MÉRITO CIUDADANO, en su Única Clase, en el año 2004, otorgada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, en reconocimiento a la actuación y ejecutoria, por mi destacada actividad pública, gremial y profesional, en beneficio del Zulia y Venezuela.

ORDEN DR. MARIO BRICEÑO PEROZO, en su Única Clase, otorgada por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, en reconocimiento a mis méritos profesionales.

EXALTADO A LA GALERÍA DE ABOGADOS ILUSTRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO ZULIA, en el año 2008, en reconocimiento a mis méritos profesionales tanto en mi vida pública como privada.

[email protected]