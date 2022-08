Venezolana víctima de xenofobia fue drogada por sus compañeros de escuela en Perú

agosto 21, 2022 - 10:02 am

1906610

Una madre venezolana denunció que su hija fue dopada en el interior del colegio Miguel Grau Seminario en San Juan de Lurigancho en Perú. La menor que se encuentra en el segundo año de secundaria habría sido drogada al tomar una gaseosa que le obsequiaron en el recreo. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 de la tarde.

La estudiante extranjera manifestó a su mamá que una niña se acercó cuando estaba en los servicios higiénicos y le indicó que le enviaban la gaseosa. Asimismo, mencionó que no recuerda mucho de lo sucedido, pero cree que la tomó junto a otro compañero. “Le dice: ‘Chica, mira, te mandaron esta gaseosa, te la regalaron’”, relató su progenitora, quien le grabó a la escolar cuando le contó el hecho.

En el nosocomio, los médicos determinaron la presencia de múltiples drogas en el organismo de la menor, por lo cual se encuentra siendo observada por los especialistas.

“Encontré en un estado crítico, mi hija no me reconocía, no sabía dónde estaba. La estaban metiendo para hacerle su lavado (gástrico) y todo eso. Ellos me avisaron (autoridades del colegio) no sé una hora después cuando estaba en el trabajo, yo llegué al colegio y encontré a mi otra hija en shock”, declaró la madre para ATV.

Asimismo, la madre de familia confesó que una autoridad le indicó que estos casos ocurren por ser una institución del Estado. “Es un colegio nacional, estas cosas ocurren”.

En este sentido, estarían frente a un posible caso de bullying, tal como confesó su progenitora e incluso era víctima de xenofobia. Sin embargo, hasta el momento la directora del colegio aún no se ha pronunciado sobre el caso como tampoco le ha brindado alguna respuesta de la madre.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

con información de Infobae