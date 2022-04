Recorrido de los siete templos en Semana Santa

abril 14, 2022 - 11:00 am

Esta tradición recuerda las estaciones que hizo el Señor Jesús desde el Cenáculo, el Jueves Santo, hasta el Calvario, el Viernes Santo

¿Por qué los feligreses recorren la noche del Jueves Santo siete templos? Esta es una de las más comunes tradiciones que se practica durante la Semana Santa en toda América Latina y países católicos y cuya explicación se debe a los siete recorridos que hizo el Señor Jesús desde el Cenáculo, el Jueves Santo, hasta el Calvario, el Viernes Santo.

1era. Desde el Cenáculo hasta el huerto de Getsemanía, donde oró y sudó sangre.

2da. Desde el huerto, donde fue preso, hasta la casa de Anás, donde fue interrogado y recibió una cruel bofetada.

3era. A casa de Caifás, donde fue escupido y padeció graves injurias y dolores toda la noche.

4ta. A casa de Pilato, el gobernador romado donde fue acusado por los judíos con muchos falsos testimonios.

5ta. Al palacio del rey Herodes, donde fue escarnecido por él y toda su soldadesca.

6ta. De vuelta a casa de Pilato, donde fue azotado, coronado de espinas y escarnecido y condenado a muerte.

7ma. De casa de Pilato al monte Calvario llevando a cuestas la cruz en la que fue crucificado.

Esta es también es una ocasión propicia para meditar las Siete Palabras de Jesús en la cruz:

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

Hoy estarás conmigo en el Paraíso.

He aquí a tu hijo; he aquí a tu Madre.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Tengo sed.

Todo está consumado.

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

En Maracaibo, los siete templos que pudieran ser escogidos para el recorrido de este Jueves Santo a partir de la 6:30 pm serían: Basïlica, La Catedral, El Convento, Santa Bárbara, Santa Lucía, Corazón de Jesús, Capilla de Santa Ana.

También se han inclyuido La Milagrosa, Cristo de Aranza, La Consolosación y Cristo de Aranza. Las autoridades revelarán cuáles son los los elegidos, el recorrido será desde La Vereda del Lago en el recuperado Tranvía.

En el caso del estado Zulia el recorrido de los siete templos por tradición son la Catedral de Maracaibo San Pedro y San Pablo, Catedral de Nuestra Señora del Rosario en el municipio Cabimas, Iglesia San Rafael Arcángel en el municipio Mara, Iglesia San José en Paraguaipoa municipio Guajira, Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Machiques de Perijá y la Iglesia Nuestra Señora del Carmen en el municipio Catatumbo.

