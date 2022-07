Hijo de ex juez supremo se lanzó al vacío desnudo tras matar a su madre en su hogar de Nueva York

julio 21, 2022 - 11:31 am

Un joven de 26 años, hijo de un juez retirado de la corte suprema de Manhattan, murió tras saltar al vacío desnudo desde un piso 16 después de matar a su madre Diane Gallagher en su hogar lujoso del Upper East Side de NYC.

Quedó identificado como: Doug Solomon.

Según NYPD, el joven suicida golpeó fatalmente a su madre con un mueble en el hogar que compartían en 180 East 79th St y después saltó 16 pisos al vacío.

Fue encontrado desnudo y sangrando en el patio del edificio alrededor de las 10:30 a.m., luego de que testigos lo escucharan gritar mientras caía.

“Fue el golpe más fuerte. Al principio pensé que era una unidad de aire acondicionado”, dijo al New York Post un residente del edificio que se negó a compartir su nombre. “Miré hacia abajo y él estaba justo debajo de mi ventana… estaba desnudo”.

Otro inquilino que también habló bajo condición de anonimato y vive unos pisos debajo del apartamento de la familia, dijo que había escuchado gritos la mañana de ayer. No está claro el motivo de la disputa ni si había otras personas en el hogar.

La madre de 65 años fue encontrada muerta en una habitación del apartamento con un traumatismo craneal, dijeron fuentes policiales.

Al parecer fue golpeada con una lámpara de cama, según NBC News.

Charles Solomon, quien se retiró como juez de la Corte Suprema de Nueva York en 2017 después de tres décadas en el cargo, es el padre y esposo de las víctimas. Tras la tragedia, le dijo a la policía que se fue a trabajar alrededor de las 8:30 a.m. de ayer, dejando a Diane y su hijo, Doug durmiendo en sus respectivas camas.

También dijo que él y su esposa habían discutido sobre el futuro de su hijo la noche anterior y que Doug era más cercano a su madre que a él. No está claro si esa conversación podría haber llevado a una discusión al día siguiente entre Diane y Doug.

El joven tuvo problemas en la universidad y se retiró. Luego se involucró mucho en el alcohol y la marihuana en los últimos años, pero no había antecedentes psiquiátricos conocidos en torno a Doug y tampoco estaba tomando ningún medicamento recetado ni tenía incidentes previos de violencia doméstica, según su padre y fuentes policiales.

Durante su tiempo en el juzgado más famoso de NYC, Solomon escuchó una gran cantidad de casos de asesinato de alto perfil. Después de una lucha contra el cáncer, se vio obligado a retirarse y recientemente trabajó para la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, según muestran los registros. No está claro de inmediato si todavía trabaja allí.

