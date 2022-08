Autoridades chilenas: «No entró escondido», líder del Tren de Aragua en Chile tenía visa e ingresó por paso habilitado

agosto 3, 2022 - 9:45 am

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló que el líder del Tren de Aragua en Chile no ingresó al país por un paso no habilitado, sino que presenta una visa que ha ido cambiando desde el 2017, aseverando la consiguiente complejidad para identificar a este tipo de delincuentes.

Según dijo la autoridad, el hombre, apodado como alias ‘Estrella’, está en prisión preventiva luego de los últimos procedimientos policiales en el norte.

«Para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019», aseveró.

Pese a ello, agregó Monsalve, «las capacidades del Estado de Chile identificaron a quienes eran integrantes de la célula y los tienen en la cárcel. Queremos dar señales de tranquilidad de que se combate al crimen organizado y que tenemos instituciones que los está persiguiendo y procesando».

Asimismo, el representante del Interior subrayó que «los integrantes del Tren de Aragua que fueron imputados en marzo están en la cárcel. 10 de ellos fueron conectados de manera veraz con la agrupación, tenían un líder que se relacionaba directamente con el cabecilla en Venezuela, y hoy está en la cárcel».

Consultado sobre la amenaza hacia Carabineros por parte de integrantes de la sociedad criminal, Monsalve explicó que «refiere a antecedentes recogidos el 24 de junio de 2022, aludiendo a escuchas que eventualmente hablaban de que integrantes del Tren de Aragua estarían preparando un ataque armado» a la policía.

Sin embargo, enfatizó que «no hay una fuente oficial. Desde el punto de vista estricto, no hay evidencia de una amenaza real».

«Si uno recoge las palabras de Fiscalía, dice que se sobrereaccionó y que esta banda está desarticulada en la región de Arica y Parinacota. Decir al respecto que yo ayer (lunes) me reuní personalmente con el jefe de Inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, y a ambos les pregunté si había alguna evidencia concreta de una amenaza real y la respuesta de ambos fue que no hay pruebas que den cuenta de esa amenaza», prosiguió.

Finalmente, hizo un llamado a «tomar las alertas con seriedad, pero también con prudencia para analizar cuáles son las decisiones para entregarle seguridad a las personas».

Condena a quema de pertenencias a migrantes

El subsecretario condenó el violento crimen ocurrido en Antofagasta, donde un joven fue asesinado presuntamente por un ciudadano extranjero, hecho que generó la ira de habitantes de Antofagasta, pero también aseguró que la justicia por mano propia tampoco es una solución.

Subsecretario Monsalve: «Los integrantes del Tren de Aragua que fueron imputados están en la cárcel. El principal líder del Tren de Aragua en Chile está en la cárcel»

