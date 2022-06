Abuela del autor de la masacre de Uvalde fue dada de alta

junio 29, 2022 - 4:22 pm

La abuela del autor de la masacre de Uvalde, Celia «Sally» Martínez Gonzáles, salió del hospital donde se encontraba recluida desde el pasado 24 de mayo después de que su nieto —Salvador Ramos— le disparara.



Martínez estaba ingresada en el University Hospital de San Antonio, Texas y fue dada de alta este martes, informó el centro de salud en un tuit.

«Mi mamá recibió un disparo en el rostro y fue abandonada en su hogar por su propio nieto para que se muriera», exclamó por medio de un post de GoFundMe Natalie Salazar —hija de la víctima y tía de Salvador Ramos, quien asesinó a 19 niños y dos maestras en la primaria Robb de Uvalde, en Texas.

La mujer recibió un disparo en la quijada y perdió varios dientes tras el incidente. «Mi mamá ha tenido cuatro cirugías grandes en el hospital y le harán muchas más», exclamó en ese momento la mujer quien también asegura que su familia perdió a una sobrina y a un nieto en la masacre.

La abuela de Ramos, estaba en riesgo debido a que su herida representaba un alto riesgo de infección y proponían que fuera llevada a otro hospital. La paciente tendrá que luchar contra una infección antes de continuar con más cirugías.

Los familiares de la abuela de Salvador Ramos abrieron un GoFundMe para ayudar a la anciana con los gastos médicos.

Los voceros de University Health no han revelado cuál es el estado de salud de la mujer, sin embargo expresaron que su salida representa «buenas noticias».

Durante la mañana del 24 mayo, Salvador Ramos discutió con su abuela y salió desde su residencia con destino a la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas. Ramos asesinó ese día a 19 niños y dos maestras antes de ser herido por la policía.

Las autoridades de Estados Unidos investigan si la respuesta de las fuerzas del orden fue acorde a la amenaza que representaba Ramos.

We are pleased to share some good news related to last month’s tragic shooting in Uvalde:

The 66-year-old woman has been discharged, and the 10-year-old girl has been upgraded to good condition.

— University Health (@UnivHealthSA) June 28, 2022