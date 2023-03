57119

La ministra de Educación, Yelitze Santaella, aseguró este viernes 10 de marzo que el Ministerio no pretende firmar una nueva Convención Colectiva que no se cumpla como en el pasado.

Yelitze Santaella: no vamos a firmar contratos. No vamos a caer a mentiras y a firmar contratos leoninos como se hizo en el pasado que no se cumplieron”, afirmó la ministra.

Señaló que por el ahora el Gobierno nacional no puede decretar aumento salarial, pero puede entregar bonos a los maestros. En efecto, habló sobre el bono de 30 dólares que propuso el presidente Nicolás Maduro y dijo que esta bonificación la ajustarán cada que vez aumente el precio del dólar frente al bolívar.

“No estamos en desconocimiento de que el salario está golpeado. Nosotros estamos conscientes y por eso el presidente Nicolás dijo a la Vicepresidenta Ejecutiva no tenemos ahorita, pero por lo menos con un bono que sea ajustable”, apuntó Santaella en un encuentro con maestros y profesores en el estado Cojedes.

Noticia al Día con información de Radio Fe y Alegría