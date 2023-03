60304

Yelitze Santaella, ministra de Educación, señaló que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene los recursos para aumentar los salarios de los docentes. Sin embargo, se pagará un bono de 30 dólares a los educadores para paliar la pulverización de los ingresos por el aumento del dólar.

Santaella explicó que el gobierno está consciente del descontento de los trabajadores públicos porque sus ingresos rondan los 5 dólares y no alcanzan lo suficiente para el sustento diario.

Por ello, justificó que Maduro «pidió a su vicepresidenta Delcy Rodríguez entregar un bono» en bolívares, equivalente a 30 dólares.

“Es lo que hemos venido haciendo. Si aumenta el dólar, aumenta también el bono. Vimos que la primera vez pagamos 520 bolívares, y la segunda vez 720, ahorita no sé en cuánto está el dólar. Pero cuando toque ahorita, como esté, se cancela”, señaló.

Santaella también reconoció que no pueden firmar el contrato colectivo porque no podrán cumplirlo ante las peticiones hechas semanas atrás por los docentes ante la sede del Ministerio.

“No podemos firmar el contrato, no lo podemos hacer porque no le podemos mentir a nuestro pueblo. No le vamos a caer a mentiras y a firmar contratos como se hizo en el pasado, que no se cumplieron” exclamó.

