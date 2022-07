Venezuela sería uno de los países con acceso al programa de inmunización de Alianza Gavi

julio 20, 2022 - 7:10 pm

-La Alianza Gavi anunció que Venezuela podría ser uno de los países que reciba apoyo de su programa de inmunización, lo que permitiría tener acceso a algunas vacunas que actualmente no están disponibles debido a la deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas.

Así lo informó el comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, a través de sus redes sociales.

“Este apoyo significaría una excepción, ya que el programa de Gavi está destinado a países que sean catalogados por el Banco Mundial como de ingresos medios-bajos, lo cual aun no ha ocurrido en el caso de Venezuela debido a la falta de cifras oficiales, escribió en su cuenta en Twitter.

Detalló que “la data que maneja Gavi sobre Venezuela, refleja cómo la crisis ha impactado en los esquemas de inmunización. Por lo que ha decidido considerarnos como posibles candidatos y apoyar así a uno de los grupos más vulnerables ante la Emergencia Humanitaria: niños y niñas”.

“La implementación de este programa requiere del compromiso de los actores políticos y de la sociedad civil que puedan verse involucrados en el proceso. Es necesario que prevalezca la voluntad de salvar la vida y el futuro de los venezolanos ante el cálculo político“, resaltó.

