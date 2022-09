1920630

A través de un comunicado emitido este viernes por la Cancillería venezolana, el gobierno nacional denunció y rechazó categóricamente, las presuntas “tergiversaciones y manipulaciones” derivadas del discurso expuesto por la República Cooperativa de Guyana en el marco de la 77° Asamblea General de la ONU el día 21 de septiembre de 2022.



En el mencionado discurso, se irrespeta la posición de Venezuela sobre la controversia territorial de nuestra Guayana Esequiba, regida por el Acuerdo de Ginebra suscrito entre el Reino Unido, Venezuela y Guyana, cuya motivación es alcanzar una negociación amistosa sobre el inconmensurable territorio terrestre tropical conformado por 160 mil kilómetros plagado de selvas, bosques, sabanas, manglares y fuentes hídricas, en el que habita una mayoría de indígenas originarios, se explica en el comunicado.

- Advertisement -



Es en este territorio donde la República Cooperativa de Guyana pretende implantar a un emporio trasnacional que desea apoderarse de las riquezas del mar, así como lo han venido haciendo abusivamente con las tierras sometidas a la negociación amistosa por mandato legal de este tratado firmado para resolver la controversia territorial.



Son inaceptables las persistentes y falsas imputaciones que Guyana ha venido profiriendo desde 2015 ante la Asamblea General de la ONU, año que coincide con el momento en que las trasnacionales petroleras resuelven invadir las aguas sin delimitar, dice en el comunicado.

- Advertisement -



“Venezuela no promueve el uso de la fuerza, no promueve la imposición de la voluntad de una sola de las partes, no promueve el neocolonialismo, la desigualdad y la violencia de la guerra, mediante estratagemas financieros, mediáticos, de law fare o de posverdad que han destruido países y asesinado a millones de seres humanos”.



Venezuela expresa su indignación al constatar cómo se le miente al mundo, cuando ha sido por décadas el mejor socio en cooperación, solidaridad e integración y «lamenta que Guyana venga forjando esta matriz interesada y publicitaria para facilitar el despojo a Venezuela del territorio controvertido, cuando la realidad es que el Acuerdo de Ginebra le ordenó a las Partes alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio”.



La República Bolivariana de Venezuela trabaja para hacer valer sus legítimos derechos y para establecer negociaciones directas blandiendo el espíritu del Acuerdo de Ginebra y de nuestra diplomacia de paz, dice el informe.

Con Información de Unión Radio.

comunicado emitido este viernes por la Cancillería venezolana, el gobierno nacional denunció y rechazó categóricamente, las presuntas “tergiversaciones y manipulaciones” derivadas del discurso expuesto por la República Cooperativa de Guyana en el marco de la 77° Asamblea General de la ONU el día 21 de septiembre de 2022.



En el mencionado discurso, se irrespeta la posición de Venezuela sobre la controversia territorial de nuestra Guayana Esequiba, regida por el Acuerdo de Ginebra suscrito entre el Reino Unido, Venezuela y Guyana, cuya motivación es alcanzar una negociación amistosa sobre el inconmensurable territorio terrestre tropical conformado por 160 mil kilómetros plagado de selvas, bosques, sabanas, manglares y fuentes hídricas, en el que habita una mayoría de indígenas originarios, se explica en el comunicado.



Es en este territorio donde la República Cooperativa de Guyana pretende implantar a un emporio trasnacional que desea apoderarse de las riquezas del mar, así como lo han venido haciendo abusivamente con las tierras sometidas a la negociación amistosa por mandato legal de este tratado firmado para resolver la controversia territorial.



Son inaceptables las persistentes y falsas imputaciones que Guyana ha venido profiriendo desde 2015 ante la Asamblea General de la ONU, año que coincide con el momento en que las trasnacionales petroleras resuelven invadir las aguas sin delimitar, dice en el comunicado.



“Venezuela no promueve el uso de la fuerza, no promueve la imposición de la voluntad de una sola de las partes, no promueve el neocolonialismo, la desigualdad y la violencia de la guerra, mediante estratagemas financieros, mediáticos, de law fare o de posverdad que han destruido países y asesinado a millones de seres humanos”.



Venezuela expresa su indignación al constatar cómo se le miente al mundo, cuando ha sido por décadas el mejor socio en cooperación, solidaridad e integración y «lamenta que Guyana venga forjando esta matriz interesada y publicitaria para facilitar el despojo a Venezuela del territorio controvertido, cuando la realidad es que el Acuerdo de Ginebra le ordenó a las Partes alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio”.



La República Bolivariana de Venezuela trabaja para hacer valer sus legítimos derechos y para establecer negociaciones directas blandiendo el espíritu del Acuerdo de Ginebra y de nuestra diplomacia de paz, dice el informe.

Con Información de Unión Radio.