Sociedad Venezolana de Infectología instó a pagar deuda con la OPS para adquirir más vacunas

La Sociedad Venezolana de Infectología instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a solventar su deuda con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que Venezuela acceda a vacunas contra varias enfermedades.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, catalogó como urgente que las autoridades nacionales paguen los «18 millones de dólares» que debe Venezuela al Fondo Rotatorio de la OPS.

«De algún modo Venezuela debe tener 18 millones de dólares para pagar la deuda al fondo rotatorio de la OPS y tener vacunas», dijo el vocero en declaraciones para el programa A Tiempo de Unión Radio.

Resaltó que, además del coronavirus, el país tiene otras patologías activas que requieren atención como la tuberculosis y el VIH sida.

«El covid no es el único problema que tenemos hoy en día», expresó.

El experto señaló que no cree que haya mayor incidencia de contagios en Venezuela debido al asueto de Semana Santa. Esto, ya que aseguró, que «no tenemos circulación de casos en el país».

«Probablemente no va a haber mayor impacto porque no tenemos circulación de casos en el país. Todo depende de cuánta gente haya viajado fuera de Venezuela y si vinieron o no contagiados. En el país hay pocas hospitalizaciones, las terapias intensivas están vacías prácticamente y las muertes parece que no están ocurriendo», indicó.

En ese sentido, resaltó que, «pareciera que ya está dejando de ser un problema».

