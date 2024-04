257708

El gobernador del Zulia y postulado a la presidencial 2024, Manuel Rosales en el programa Abriendo Puertas moderado por Margarita Oropeza, a través de Venevisión aseguró que si la oposición no se pone de acuerdo no será candidato.

El político habló sobre su sorpresiva postulación y la propuesta de ceder ese lugar al candidato que seleccione de Plataforma Unitaria (PU) liderada por María Corina Machado.

“Si no se ponen de acuerdo y no se deciden, yo no voy a ser candidato” aseguró.

Durante su entrevista en el programa, el candidato presidencial por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT),

Manuel Rosales, respondió a los señalamientos sobre su presunta postulación apadrinada por el presidente Nicolás Maduro y aseguró que él es “el candidato de los venezolanos para el cambio, si llegase a concretar esa candidatura”.

El político, quien más que un candidato es un postulado, se refirió a su inscripción de último minuto en la

contienda electoral, declarando que: “el día final, faltando unos minutos, 11:56 (p. m.), yo tenía dos

opciones: o dejábamos a Venezuela sin la opción electoral o inscribía mi candidatura, porque inscribir a

un dirigente allí se iba a ver como una maniobra y yo tenía que poner mi rostro y mi cara. Y lo hice”.

Rosales refirió que “Yo evito que Maduro esté solo en la cancha, le corresponde a los que tienen la pelota decidir… El que gane la presidencia va a estar en un proceso de negociación, o qué? Vamos a declarar una cacería de brujas? Eso nos puede llevar a una guerra civil”.

Agregó además: “Una crítica de Petro, de Lula emita. Esas opiniones, en el Gobierno deberían reflexionar y pasearse por la idea que deben dejar el poder y refrescarse… Vamos a resucitar Barbados, Gob y Opo deben ceder, mantengo relaciones con EEUU, tu crees que lo que están en Miraflores están felices?”.

Con respecto a planes desestabilizadores Manuel Rosales manifestó:

“Yo no comparto las aventuras por eso a mí no me han llamado para ninguna, no creo en la violencia, con los militares hay que negociar y conversar, todos sabemos que han sido víctimas de este proceso… Ley antifascista? Es un refrito, lo que se necesita es una ley de reencuentro”, aseguró.

Rosales agregó que gracias a su inscripción existe “una tarjeta de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)

como una opción y tenemos la tarjeta de UNT”.

Asimismo, aseguró que su nombre no fue el único propuesto para desempeñarse como postulado presidencial. “Ahí estaban Gerardo Blyde, Ramón Guillermo Aveledo, los cuatro gobernadores (de la oposición, incluyéndolo) y una lista larga de gente que se podía postular. Con muchos hablamos y nadie quería. A última hora -en los últimos minutos- yo salvé la ruta electoral, pero ¿qué he dicho? ‘Ahí tienen las dos tarjetas y la candidatura.

“Escojan a un candidato o una candidata, decidan, y si no les gusta Manuel Rosales digan quién les gusta y yo les entrego eso'”. Aseguró que se encuentra “muy bien en el Zulia” y que su afán “no es ser candidato presidencial. No vine a buscar eso, no vine a quitar a nadie (…) fue una circunstancia”. Además, recalcó que su postulación “nunca” fue planeada”.

El gobernador del Zulia insistió en que por esa acción “está la ruta electoral salvada. De no haberlo hecho, todo se hubiera perdido. No estuviéramos hablando hoy de votos, de candidatos ni de nada. Esa es la verdad de esto. Y ahí se los coloqué. Decidan; pero si la PU y los que tienen protagonismo no deciden, nos vamos a quedar sin candidato porque yo así no voy a ser candidato. Yo no ando desesperado por ser candidato, ni quiero ser candidato para llegar de segundo ni contra nadie. Yo quiero ser candidato para buscar el reencuentro de los venezolanos, si es que me corresponde. Si no a quien le toque, a quien decidan”.

Sobre la división de la oposición esto dijo Manuel Rosales

El también miembro de la PU dijo que el origen de la división en esa organización política es la inhabilitación de María Corina Machado. “Esa inhabilitación nos ha conducido a todo este problema. Lo más grave es que no se tomó una previsión porque debieron decidir; si no puede inscribirse la candidata que ganó las primarias, cómo es el mecanismo de sustitución y no se hizo. Gravísimo”.

Reiteró que él no llegó a la postulación con un plan: “ni vine aquí como un político a maniobrar para quedarme con la candidatura. No. Se las entrego, que la asuman y que le digan al país lo que van a hacer.

Ojalá no le digan que vamos para la abstención. Yo evité que al día de hoy Maduro estuviera solo en la

cancha y hubiese ya decretado seis años más de él en la presidencia”.

Sobre qué haría si María Corina Machado logra inscribirse a la presidencial, Rosales afirmó que “si ella o

quien decida la Plataforma asume la candidatura, yo le entrego la candidatura (…). Cumplo con lo que

digo y estoy diciendo que, si escogen un candidato, le entrego la candidatura inmediatamente. Es más,

está en la mesa. Yo no estoy en campaña ni voy a estar en campaña porque no voy a ser candidato fuera

de la PU, sin un acuerdo, y vamos a caer en el juego del gobierno, que es dividirnos”.

Rosales insistió en su postura, aunque cuenta con el apoyo de Fuerza Vecinal, el MAS, Bandera Roja, el

partido comunista y otros movimientos políticos. “No voy a ser candidato fuera de la PU, porque esa

Plataforma ayudamos a construirla nosotros. Creemos en la unidad. Somos defensores de la unidad. Ahora

no puedo venir, a última hora por una candidatura, a ser parte de la división de la PU”.

Durante su intervención en el programa, Rosales informó que tiene prevista una reunión con “una

delegación de la Unión Europea”; y sobre la presencia de Edmundo González Urrutia como actual

candidato por la MUD, precisó que “él lo que está allí cuidando el espacio de la tarjeta para no perderla,

que logramos salvarla el 25 en la noche”.

Noticia al Día