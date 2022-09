Se detectaron 75 nuevos contagios por covid-19 en Venezuela: Zulia no reportó casos

1913912

– La Comisión Presidencial para la Prevención y Atención del Covid-19 informó que en las últimas 24 horas se han detectado setenta y cinco nuevos contagios, de los cuales setenta y tres fueron por transmisión comunitaria y solo dos importados. En la jornada no se registraron personas fallecidas por causa del virus.

Caracas es el estado que registró el mayor número de casos en la jornada con cuarenta y dos, con contagios activos en once parroquias; le siguen las entidades: Miranda con once, Yaracuy con diez casos y Aragua con nueve. El Zulia no reportó contagios.

1/4 La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la #COVID19 informa al pueblo venezolano que en las últimas horas se detectaron 75 nuevos contagios en nuestro país: 73 por transmisión comunitaria y 2 importados. pic.twitter.com/L7UZpwcMLP — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 19, 2022

2/4 Caracas es la entidad que hoy registra el mayor número de nuevos casos (42), con contagios activos en 11 parroquias; seguida por los estados: Miranda (11), Yaracuy (10) y Aragua (9). pic.twitter.com/lF6OvAeu9e — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 19, 2022

Ante estas cifras, Venezuela llega a un total de 544 mil 210 contagios acumulados, 536 mil 905 pacientes sanados, mil 494 casos activos actuales y cinco mil 811 fallecidos por causa del virus, según informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter.

3/4 Luego de 131 semanas de pandemia en Venezuela, estas son sus estadísticas generales:



– Total de contagios: 544.210

– Pacientes recuperados: 536.905 (99%)

– Casos activos actuales: 1.494

– Total de fallecidos: 5.811 pic.twitter.com/bTsYDavuu9 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 19, 2022

Mediante Twitter, Rodríguez detalló que en las últimas horas no se detectaron fallecidos debido al coronavirus en el país.

«Recordamos al pueblo venezolano que no podemos dejar de cumplir las medidas de bioseguridad. Reforzar la protección, a través de la vacunación y los cuidados especiales, siempre será la mejor herramienta para enfrentar al covid-19», indicó la Vicepresidenta.

