¿Sabes dónde solicitar el permiso de trabajo para menores?

Te explicamos dónde solicitar el permiso de trabajo para menores y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para recibir esta autorización por parte de la Lopnna.

En Venezuela es posible solicitar un permiso de trabajo para menores que les permita de manera legal a partir de los 14 años de edad.

El recurso se llama Derecho a la Protección en Materia del Trabajo y está establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (Lopnna).

Permiso de trabajo para menores, normativa y requisitos

La normativa fue aprobada por la Lopnna desde el año 1998, pero entró en vigencia en abril del año 2000. En total, existen 22 artículos dedicados a las garantías y estatutos para que un adolescente pueda trabajar de manera regularizada en el país.

Requisitos



Existen varios requisitos que un adolescente debe cumplir para que la Lopnna apruebe el permiso.

El primero es que el solicitante no puede abandonar sus estudios para dedicarse exclusivamente a un empleo.

La legislación promueve el derecho a la educación, por lo que también establece como un deber que la persona pueda hacer un equilibrio entre el trabajo y los estudios.

El permiso dictamina jornadas laborales de máximo 6 horas diarias y 30 semanales.

La legislación también estipula que al adolescente se le debe garantizar los beneficios otorgados por la ley como, por ejemplo, las vacaciones, entre otros derechos laborales.

Asimismo, el solicitante no puede optar por trabajos que pongan en riesgo su salud física o resulten nocivos para el desarrollo de su salud.

Tiene que ser un trabajo en el que el adolescente no esté expuesto a explotación laboral, que no se trate de un empleo forzoso (o que implique mucho uso de la fuerza) y que no se pierda la escolaridad”.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el permiso de trabajo para menores?



Para realizar la solicitud, el adolescente puede acudir al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la zona más cercana donde reside.

Si bien un menor de edad puede acudir a gestionar el trámite de manera independiente, es necesario que un familiar o tutor autorice o tenga conocimiento del proceso para que pueda ser aprobado.

El artículo 96 de la Lopnna establece que el solicitante deberá llenar una planilla de registro en la cual se exige especificar datos como: información personal, zona de residencia, grado de escolaridad y institución educativa.

El costo de este trámite, al igual que cualquier gestión en los Consejos de Protección, es gratuito.

La abogada refiere que aunque el permiso se puede otorgar a partir de los 14 años de edad, existen excepciones en las que es posible la evaluación de la asignación del recurso a niños, niñas y adolescentes que no cumplan con este requisito.

