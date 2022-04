Saab: «No hace falta que investigue la CPI y lo vamos a demostrar»

abril 7, 2022 - 5:14 pm

El Fiscal Tarek William Saab, durante la presentación del informe anual correspondiente al año 2021 en la AN, expresó que «sinceramente aquí no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y vamos a demostrar el por qué no hace falta»

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves que representantes del Ministerio Público (MP) ya sostuvieron una primera reunión con los miembros de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que instalarán una oficina en Caracas.

«Ya nuestro equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Internacionales tuvo una primera reunión con el equipo que instalará esta oficina, que esperamos sirva para que la Fiscalía de la Corte coopere activamente acompañando al Estado en todo lo que quiera para investigar, sancionar y mejorar los procedimientos nacionales», dijo durante la presentación anual de su informe de gestión durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN).

Por otra parte, Saab sostuvo que «sinceramente aquí no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y vamos a demostrar el por qué no hace falta».

«En Venezuela las violaciones de derechos humanos se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí en buena lid está haciendo el Ministerio Público y el sistema de justicia», agregó.

Investigación de la CPI

El pasado 31 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, informó durante una reunión con el presidente Nicolás Maduro que su oficina se instalará en la ciudad de Caracas para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.

«Las partes han acordado que mi fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo, algo concreto que podrá permitir establecer responsabilidades y comprometerme con las autoridades venezolanas», detalló el fiscal Khan.

