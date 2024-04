Saab anuncia nuevas conspiraciones que amenazan la paz en el país

253891

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este lunes primero de abril, en rueda de prensa, que hay nuevas conspiraciones que amenazan la paz en el país.

Saab refirió que: “es increíble cómo los mismos factores que hemos denunciado de forma reiterada mantienen la misma actitud malévola. Se trata de un sector apátrida, al que no le importa la vida de los venezolanos”.

Para dar a conocer la tercera parte del plan conocido como “La Salida”, el funcionario explicó que “tenían pensado comenzar el año bañando de sangre en los estado Táchira; luego Barinas y Cojedes”.

Profundizó diciendo que: “esta sería la novena acción que hemos develado e investigado, sumadas a las cuatro reveladas en 2023 y que en enero del presente año tuvo su clímax con el plan Brazalete Blanco”.

“Llama la atención que Caracol Televisión, además de Uribe y Duque con sus medios de comunicación se prestan a sectores extremistas y antivenezolanos para hacer una escoria de reportaje para decir que Ányelo Heredia era un pobre latero”, dijo.

Recalcó que el canal colombiano emitió un reportaje repugnante en el que pretende “lavar la cara a los conspiradores de la Operación Brazalete Blanco”.

Afirmó que “ya están convictos y confesos como Anyelo Heredia, para mostrarlos como unos pobres inocentes llenos de idealismo”.

El funcionario mostró, a través de un material audiovisual, que el “sujeto declaraba todos los planes que tenían para la toma de dos cuarteles militares, estaba prófugo de la justicia venezolana por haber intentado poner una bomba en el Sebin”.

Operación mediática contra Caracol Televisión

Saab denunció a Caracol Televisión de estar participando en una operación mediática, para descalificar todo el trabajo que hemos hecho, junto a los cuerpos de seguridad, “para desmontar estas conspiraciones, lo que ha evitado la desestabilización del país”.

Enfatizó diciendo que: “es impresionante ver cómo, para medios internacionales, todo lo que sea violento contra Venezuela y el Estado actúa en consecuencia es visto como una acción de libertad”.

Además acotó que hay militares vinculados a Op Gedeón y que por la parte civil, está reclutando un ex Ministro de Chávez y que “pretende vincularme como supuesto líder de este nuevo engaño a los venezolanos.”

Saab: “tratan de vincularme con actividades no cónsonas”

Continuó el mensaje diciendo que “me veo en la obligación de denunciar públicamente a quienes tratan de vincularme en actividades no cónsonas con la realidad del país ya que no solo me comprometen inconsultamente en propuestas inaceptables, sino porque además buscan engañar, en su buena fe, a civiles y militares honestos y patriotas”.

Aclaró que “de ninguna manera voy a involucrarme en aventuras no factibles, con bandidos que buscan protagonismo, poder y beneficios”.

Asimismo, rechazó que absolutamente “las acciones de este calibre como las que ahora le están proponiendo a Carratú Molina”.

Resaltó que en el país “son una minoría. Toda la nación quiere paz y rechaza acciones de este calibre. Hay que ser bien sociópata para seguir planeando operaciones contra el país”.

Recordó que esta “es la operación de incursión marítima por parte de mercenarios y ex militares venezolanos, que organizaron Juan Guaidó, Cliver Alcalá, Juan José Rendón, y el mercenario estadounidense Jordan Goudreau”.

Y recalcó que “también Juan Guaidó, JJ Rendón y Sergio Vergara firmaron con Jordan Goudreau un contrato que estipulaba un pago total de 212,9 millones de dólares para ejecutar esta acción destinada a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela y afirmó que Goudreau estuvieron por un año preparando estas acciones y entrenando a 300 hombres para ejecutarlas”.

Consideró que estas acciones vienen de un “exmilitar”, que quiere formar parte de una unidad que estaría “conformada por mercenarios y exmilitares, para desarrollar una tarea específica que sería el derrocamiento del gobierno y según nuestras fuentes el exministro al que hace referencia Carratú Molina sería Felipe Pérez Martí”.

“Una fortuna de unos $ 12.mil millones”

El fiscal continuó informando del canal de televisión que “es propiedad del grupo Santo Domingo, que, según Bloomberg, es la familia más rica de Colombia, con una fortuna de unos 12.000 millones de dólares, y que es dueño de 23 medios de comunicación en ese país”

Alertó que en enero se desmanteló la operación Brazalete Blanco y de otras cuatro conspiraciones previas y resaltó que los gobiernos de Brasil y Colombia se adhieren a la agresión en contra de Venezuela.