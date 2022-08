Reuters: Exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron 27 % por los «cortes de energía»

agosto 2, 2022 - 11:20 am

1902234

Las cifras de Reuters implican una caída de 27 % respecto al mes anterior y de 38 % frente a julio de 2021.

Los cortes que interrumpieron el suministro de energía y gas de Venezuela a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) afectaron las exportaciones de petróleo de julio, lo que contribuyó a una caída del 27% con respecto al mes anterior, según los datos de seguimiento de buques de Refinitiv Eikon y documentos internos de la compañía reseñados por Reuters.

Las exportaciones de petróleo de la nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) han «zigzagueado» este año, a pesar de recibir suministros de diluyentes del aliado Irán, ya que la infraestructura de PDVSA, la falta de inversión y las sanciones de Estados Unidos han seguido limitando la producción y las exportaciones, afirma la agencia Reuters.

En julio, un corte de energía y la explosión de un gasoducto cortaron el servicio a las instalaciones de mezcla de crudo de PDVSA y al complejo terminal de Jose, lo que obligó al cierre de dos mejoradores de petróleo pesado y redujo la producción de mezclas de crudo exportables, según muestran los documentos.

Un total de veintinueve barcos partieron de Venezuela con 460 mil 323 barriles por día (bpd) de crudo y productos refinados y 252 mil toneladas métricas de coque de petróleo y metanol, según los datos. Las cifras implican una caída de 27 % respecto al mes anterior y de 38 % frente a julio de 2021.

La mayoría de los envíos se dirigían a China directamente o a través de centros de transbordo como Malasia, según mostraron también los datos de Refinitiv Eikon.

Reuters- Outages disrupting Venezuela's power and gas supplies to PDVSA hit July oil exports, contributing to a 27% fall from June. 29 vessels departed from #Venezuela carrying 460,323 bpd of crude and products, and 252,000 MT of petcoke and methanol https://t.co/PDzDR6QobZ. pic.twitter.com/s4GNHEg07e

— Marianna Párraga (@mariannaparraga) August 2, 2022