El hongo Fusarium oxysporum tropical raza 4 ha sido detectado en los estados centrales de Aragua, Carabobo y Cojedes en Venezuela, lo que podría empeorar la crisis alimentaria en el país caribeño, donde 6,5 millones de personas ya padecen deficiencias nutricionales, según grupos de productores y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El hongo marchita las plantas de cambur —también conocido como guineo o banana— y plátano e infecta el suelo. Hasta el momento afecta a unas 150 hectáreas y a unos 1.000 pequeños productores, reporta Reuters.

El instituto nacional de sanidad agropecuaria de Venezuela detectó oficialmente el Fusarium en enero, pero los productores y otros expertos dicen que ha habido evidencia del hongo durante años y temen que pueda propagarse rápidamente.

“Alrededor del 15% de mis cambures están afectados“, dijo el agricultor Tomás Malavé, quien tiene 2.200 plantas en su área de cultivo de cambur de una hectárea en Aragua. Su vecino Gregory Gamboa vio marchitarse la mayoría de sus plantas de banano hace varios años y ahora cultiva otros cultivos.

Para los pequeños agricultores, los cambures y los plátanos son tanto una fuente de energía, carbohidratos y azúcar como una fuente de ingresos. “Si la gente no tiene su cambur, no tiene una fuente de energía y no tiene dinero para comprar esa energía de otras fuentes, entonces es un doble castigo“, dijo Alexis Bonte, representante de la FAO en Venezuela.

La única forma de erradicar el Fusarium es arrancar las plantas y sembrar otros cultivos como maíz o granos que no sean susceptibles al hongo, dice la FAO.

El hongo no daña a los humanos y no está claro cómo llegó a Venezuela, pero podría haber penetrado en el territorio a través de una planta contaminada, un camión o incluso en el calzado. Fue detectado en la vecina Colombia hace tres años y en Perú el año pasado.

