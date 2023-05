¿Qué trámites puedes realizar en los Consulado de Colombia en Venezuela?

89490

Luego de cuatro años, el consulado de Venezuela en Cúcuta, Colombia, reabrió sus puertas de forma oficial este martes, 2 de mayo, y comenzó la atención de ciudadanos venezolanos y colombianos radicados en la frontera binacional.

Las instalaciones diplomáticas se encuentran adecuadas; mientras, se va incorporando el personal especializado para las operaciones de trámites: pasaportes, cédulas, visado y apostilla, entre otros, detalló la cartera de Exteriores en una nota de prensa.

El cónsul venezolano en Colombia, Sergio Ramón Arias Cárdenas, dijo al medio La Opinión que todos los documentos que se encontraban en las oficinas antes de ser cerradas se mantienen en perfectas condiciones. “No hay inconvenientes”, aseguró.

Arias Cárdenas también destacó, al ser consultado sobre otros trámites que se pueden hacer en el lugar, que hay posibilidad de realizar la renovación de varios documentos: pasaporte y cédula, así como la solicitud de varios tipos de visa: estudiantil, turista, inversionista, religiosa y de transeúnte familiar.

“Los hijos de venezolanos nacidos en Colombia podrán optar por su nacionalidad venezolana. Este es un servicio de atención a venezolanos en el que se incluyen los registros de nacimiento, de matrimonio y de defunción”, detalló el funcionario.

Horario de atención

Sergio Arias dijo que el Consulado en Cúcuta atenderá de 8:00 a.m. a 12:00 m (mediodía), pero se recibirán personas hasta las 10:00 a.m. En la tarde, la atención será de 1:00 a 5:00 p.m. Mientras, los viernes se trabajará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en horario corrido.

Cita del pasaporte

El cónsul venezolano indicó que la gente tendrá que solicitar la cita en la página del Saime, pero al momento de indicar el sitio para hacer el trámite debe seleccionar el Consulado de Cúcuta. Estima que se puedan atender unos 200 pasaportes diarios.

La forma de pago será la misma que opera en Venezuela, sólo que al momento de retirar el pasaporte en el Consulado, la persona deberá cancelar un arancel. “El monto lo arroja el sistema y el pago del trámite lo podrá hacer la persona con tarjetas de crédito y débito”, agregó Arias Cárdenas.

Aunque la reapertura ocurrió el 28 de abril, el Consulado comenzó a funcionar oficialmente este 2 de mayo. La oficina estuvo cerrada luego del rompimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela en 2019, durante el gobierno de Iván Duque.

Noticia al Día Con información de Noti Tarde