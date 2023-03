70117

La Plataforma Unitaria rechazó este jueves los hechos registrados en el centro migratorio de Ciudad Juárez, en el que murieron 38 personas de diferentes nacionalidades, detenidos allí, por ingresar a territorio mexicano de manera irregular.

A través de un comunicado, manifestaron el pesar por todos los fallecidos y los heridos, que en busca de un mejor destino consiguieron la muerte, por lo que piden celeridad en las investigaciones y castigar a los responsables de tan lamentable incidente.

«Ser migrante no es un delito, soñar con un futuro distinto para el bienestar propio y el de una familia no puede ser motivo de discriminación, abuso y trato degradante. Ser migrante no te hace perder la condición de ser humano», se lee en el comunicado emitido este jueves.

De igual manera, además de exigir justicia por las víctimas de este suceso, exigen a las autoridades mexicanas revisar el comportamiento de sus funcionarios y los protocolos migratorios, que según explican, son violatorios de los derechos humanos.

#Comunicado de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela frente a la tragedia de Ciudad Juárez. #30Mar

