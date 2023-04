79108

El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, reconoció que había «data corrupta» y por eso se cambió el sistema; el cual sirve de piso para construir el proyecto de la cédula inteligente, así como también resaltó que no se pide ni la carta de residencia ni la partida de nacimiento en el Saime.

«Usted sí tiene que llenar la planilla a través de los datos de Registro Civil, que son básicos, que la institución Saime tiene que tenerlo. Es obligatorio que cuente con un archivo, con una data de información, la cual carece de negligencia funcionarial, que no ponían, no llenaban la data de preguntas que no le hacían», aseveró.

Vizcaíno indicó que el nuevo sistema tiene apenas un mes y medio activo y le permite al usuario incluso gestionar el horario en el que desee ir al organismo.

Asimismo, aseguró que ya no está pasando que el sistema del Saime se caiga, luego de subrayar que un día tuvieron 21.000 visitas al mismo tiempo y por eso, pusieron un contador de entradas. A su juicio, esto avanza rápido porque la persona dura máximo tres minutos.

Salió al paso a críticas de las nuevas peticiones de la cédula de identidad como color de ojos, cabello, peso o grupo de sangre al decir que siempre eso ha estado y culpó a la «burocracia» y a algunos funcionarios «que prefería darle next» a las planillas y permitiera llegar a la data.

Gustavo Vizcaíno también afirmó que el proyecto de la nueva cédula de identidad se está trabajando y revisando para que el Ejecutivo «haga las aprobaciones», ya que «por ahora es un proyecto»; esto en respuesta a varias infografías publicadas en los medios de comunicación.

Vizcaíno dijo que con el nuevo sistema del Saime han tramitado 318.308 transacciones de las cuales 10.093 son de actualización de datos; 163.595 cédulas y 144.620 pasaportes.

Con información de Unión Radio