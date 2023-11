Padrino López: bases militares no “resuelven” diferendo con Guyana

188736

El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que la eventual instalación de bases militares con apoyo de Estados Unidos en la frontera con Guyana no “resuelve” el diferendo territorial que sostienen ambos países hace un siglo por el Esequibo.

En el “territorio que estamos reclamando veo un presidente uniformándose de campaña, de militar, lo vimos ayer también en una población llamada Kaikán, allí cerquitica de Anacoco, en la frontera, provocando y además diciendo que está convocando al Comando Sur (de Estados Unidos) a dirimir esta controversia”, dijo Padrino durante un acto en Caracas.

De esta manera reaccionó a las declaraciones del vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, que anunció la visita de equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos la próxima semana para tratar la opción de establecer “bases militares” en el Esequibo, un territorio de 160.000 km2 rico en petróleo y recursos naturales bajo administración de Georgetown por el que ambos países mantienen un litigio.

“Con esos estilos y esas formas de guapetón de barrio (envalentonado) no es que vamos a resolver este asunto, este diferendo, no es así, se lo digo al presidente de la república cooperativa de Guyana (Irfaan Ali) (…) no es con esa arrogancia”, remarcó el jefe militar.

“Esto se resuelve como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro: con diálogo, con diplomacia, conversando, llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas partes como lo reza el Acuerdo de Ginebra”, zanjó Padrino.

Aunque Guyana dice no haber tenido antes interés en bases militares, Jagdeo indicó el jueves que están llamados a “proteger” el “interés nacional”. “Todas las opciones disponibles serán aprovechadas”, dijo el vicepresidente guyanés en rueda de prensa.

Señaló además que Guyana espera que la disputa pueda resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción en este caso es desconocida por Venezuela.

Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que anuló el laudo y estableció bases para una solución negociada.

La pugna se recrudeció con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región y negociaciones de Guyana con el gigante energético estadounidense ExxonMobil para su explotación.

El gobierno de Venezuela impulsa un referendo consultivo para el próximo 3 de diciembre en el que preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de la región en disputa y crear una nueva provincia venezolana llamada “Guayana Esequiba”.

Guyana ha rechazado la consulta, que ha sido calificada por su presidente como “una amenaza a la paz en América Latina y el Caribe”.

AFP