OPS aseguró que Venezuela seguirá recibiendo vacunas del COVAX a pesar de la deuda

abril 7, 2022 - 3:10 pm

1875308

“La deuda no es una barrera para que las vacunas contra el covid sigan llegando a Venezuela”

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que seguirá enviando y gestionando vacunas contra el covid-19 para Venezuela a pesar de que el país sudamericano le debe unos 11 millones de dólares estadounidenses (USD).

“Hay negociaciones que se están tratando para buscar que fondos de Venezuela puedan ser utilizados para pagar esa deuda”, expresó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, en una conferencia virtual, según reseño The Associated Press (AP). “La deuda no es una barrera para que las vacunas contra el covid sigan llegando a Venezuela”.

La deuda es con el Fondo Rotatorio de Vacunas, un mecanismo que desde hace 40 años funciona en el seno de la OPS para que los países de América Latina y el Caribe accedan a vacunas de calidad a un precio accesible. La OPS compra las inmunizaciones tras recibir los pedidos de los gobiernos.

La organización no aclaró desde cuándo data la deuda de Venezuela con el Fondo Rotatorio ni dijo por qué vacunas es, detalló la agencia.

Hasta ahora la OPS le ha enviado a Venezuela unos 116 millones de dosis de vacunas y entre finales de abril y principios de mayo le llegarán 1,8 millones de dosis más, dijo Barbosa. Explicó que fueron compradas y distribuidas a través del mecanismo Covax.

Lea también: Se registraron 75 nuevos contagios de Covid-19 en el país. En el Zulia se detectaron 18 casos

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de AP