Omar Barboza aseguró que «es necesario» ampliar la Plataforma Unitaria

mayo 24, 2022 - 11:10 am

El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria instó a todos los partidos opositores, tales como Vente Venezuela, Alianza del Lápiz y Fuerza Vecinal, a formar parte de la agrupación política para «garantizar un cambio en el país» y «lograr unas elecciones libres»

Este martes 24 de mayo, el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, indicó que «es necesario ampliar» la alianza política de la Unidad para que estén incluidos todos los partidos de oposición que quieren lograr «un cambio en el país».

Barboza extendió una invitación a todos los partidos de la oposición venezolana, entre ellos destacó a Vente Venezuela, Fuerza Vecinal y la Alianza del Lápiz, a formar parte de esta agrupación política para «unificar las fuerzas democráticas» y garantizar unas elecciones presidenciales «libres y justas».

«Queremos ampliar la alianza (…) Tenemos contacto con algunos representantes de esos movimientos que no están dentro de nuestra agrupación para que logremos unirnos. En lo único que no cambiaremos es en el objetivo de fondo, que es lograr elecciones libres», dijo el expresidente de la Asamblea Nacional (AN) en una entrevista con el periodista Roman Lozinski en el «Circuito Éxitos» de Unión Radio.

Primarias

En este sentido, el dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) destacó que en este año se escogerá la fecha de las elecciones primarias de la oposición que están previstas a realizarse en el 2023, para así en el 2024 garantizar su participación en las presidenciales.

«La ruta de la Alianza Democrática es escoger la fecha de las primarias en 2022, realizarlas en 2023 e ir unidos a las presidenciales en 2024, ese es el camino y no es fácil, por eso estamos planteando una consulta nacional para que nadie sienta que se reunió un grupo de personas a imponerle al país alguna fórmula», indicó.

«La manera correcta de hacerlo es que sea producto del consenso de todos, que tengan los venezolanos la posibilidad de participar en su construcción y/o elaboración para crear confianza y apoyo al mecanismo que estamos proponiendo», resaltó.

Diálogo

Sobre las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, Barboza informó que aún no está fijada la fecha del reinicio de la mesa de diálogo, pero indicó que hay «buenas expectativas» de que eso ocurra pronto.

«Tengo esta semana una conversación con el doctor Gerardo Blyde para actualizarnos, pero si sabemos que no está todavía fijada la fecha de reinicio, aunque hay buenas expectativas de que esto ocurra», enfatizó.

Así mismo recordó que las partes tienen un memorándum de entendimiento que dio base a las negociaciones, por lo tanto, expresó que «es el momento» que estas se restablezcan. «Veremos cómo lo vamos a manejar en esta nueva etapa», añadió.

Noticia al Día

Con información de Unión Radio