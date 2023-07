No dan los números para comprar carne: Los maracuchos la consumen de vez en cuando

131761



-Sin caernos a mentira, la realidad es que a la mayoría de los maracuchos no le dan los números para comprar y consumir carne. Hay centenares de familias que no la tienen en su dieta diaria y hay semanas, quincenas y meses que ni una vez puede servir en su mesa algún tipo de ella.



“Saborear” una esmechada, guisada, frita, asada o en parrilla, queda para de “de vez en cuando” y la razón principal es su precio, pues un kilo llega a costar entre bs 75 y hasta bs 100, según el corte, es decir entre $3 y $ 4 dólares.

Esto es un golpe duro para un bolsillo de una familia de 5 personas, porque el resto de los productos que se utilizan en la preparación del menú diario, también han aumentado de precio, como el arroz, las verduras, plátano, yuca, pasta, frijoles, etc.



Aparte de esto, inciden en el precio otros factores como el climático y la cantidad de productores que cada vez es menor.

La realidad de los venezolanos, en general, hasta de los que tienen un título universitario, es que no pueden alimentarse bien, porque sus ingresos no le permiten llevar una dieta balanceada.

Cada día menos consumidores

Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche, señala que el país no cuenta con un volumen suficiente de rebaño que pueda llenar el mercado local y por consecuencia, no sería posible explotar las exportaciones de este rubro a otros países.

El experto califica de complicada la situación que vive el país, porque a su juicio “La población no tiene posibilidad de compra que garanticen el cumplimiento con la seguridad alimentaria de los venezolanos”.

.” En Caracas se ve un crecimiento importante de locales de ventas de comidas, pero en el interior del país se ven familias que apenas comen dos veces al día”, indicó

Por otra parte, Agudo resaltó que la industrialización de la leche ha sufrido un golpe importante en los últimos años, al punto que hoy en día esto ha pasado del 80% apenas a un 15%.

«Hoy en día en la mayoría de las panaderías o charcuterías se ve solamente un queso blanco, sin identificación o marca que garantice de donde viene. Esto responde a un proceso de informalidad de la industria», aseguró.

El director del Instituto Venezolano de la Leche destacó que entre los años 2020 y 2021 fue un fenómeno que no suele ser común para Venezuela pero que dejó aspectos positivos a resaltar.

Difícil comprarla dicen los maracuchos





Manuel Alvarado dijo que, para él y su núcleo familiar de cuatro integrantes, es difícil, por no decir imposible, consumir carne a diario.



“Los cobres no dan, no alcanzan”. Cuando mucho, comemos carne una vez por semana, y es la molida la más barata, porque la trituran con los cueros para rendir”, señaló.



Gerarda Suárez señaló a las puertas de una carnicería en el mercado periférico del sector La Limpia que, para comprar un kilo de carne de segunda, necesita hasta 4 dólares, y en promedio los marabinos perciben como salario semanal 20 dólares o 100 Bs, lo que aleja la posibilidad de consumir la proteína a diario.



Marco Muñoz dijo,” no podemos consumir casi carne, ni pollo ni verduras. Solo harinas y refrescos que son más baratos y llenan. Ahora hacemos, es arroz con huevo o con olor a verduras”, agregó.