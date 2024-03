“Necesitamos que la confianza siga viva”: Corina Yoris a El Nacional

251223

Corina Yoris es la candidata sustituta. A sus 80 años de edad, muy bien llevados porque ni por asomo los aparenta, la licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Historia y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, pide al pueblo venezolano que, a pesar de las dificultades y contratiempos, no pierda la confianza ni la esperanza.

“Necesitamos que la confianza siga viva”, señala.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), no ha permitido que la Plataforma Unitaria, a través de la tarjeta de la MUD presente como candidata opositora a Corina Yoris, en sustitución de María Corina Machado, que la designó para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“A mí no me están vetando, lo que están es impidiendo que se pueda entrar al sistema con la tarjeta de la manito (MUD) y la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Cualquiera que intente inscribirse no podrá porque las dos tarjetas habilitadas para la oposición no tienen acceso al sistema”, explica.

“Nosotros seguimos dando la lucha. Seguimos en la ruta electoral. No nos estamos saliendo ni nos vamos a salir. Quienes se están saliendo son los otros”, aclara.

En un día cargado de altibajos y emociones, con una agenda muy apretada, Yoris habla con El Nacional, medio del cual es articulista.

La conversación se realizó vía Google Meet, donde habló de todo, pero especialmente pide que se le respete al ciudadano su derecho a elegir y reitera: no se puede perder la confianza y la esperanza en que se puede lograr el cambio.

