«Me golpeó la espalda, costillas, piernas, me agarró por el cuello y me lanzó contra un poste»: mujer denuncia a un Policarirubana

-Otro caso de violencia de género se suma a la larga lista que se registra en el país. Una mujer de 32 años, denunció en redes sociales que fue salvajemente atacada por un funcionario de la Policía de Carirubana, estado Falcón, con quien compartía una relación sentimental desde hace tres meses.

La dama, identificada como Zoila Natalia Hernández Medina, reside en el Centro de Punto Fijo y manifestó que es madre de tres niños. Cuando fue atacada se desplazaba por el Centro de la ciudad. El hecho se registró durante el fin de semana pasado.

Denunció que no quiso acompañar a su pareja, funcionario policial y éste la atacó con golpes en varias partes del cuerpo:

«Mi pareja casi me mata. Yo no quería ir con él y me llevó por todo el camino a punta de golpes, me dio por la espalda, costillas, las piernas, me agarró por el cuello y me lanzó contra un poste».

Según lo que la víctima sabe, el uniformado fue detenido por funcionarios de la misma policía para la que trabaja, pero el caso no se le dio visualización como otros. A los medios de comunicación locales no se les otorgó la información del presunto procedimiento.

La víctima exige que se haga justicia y que el funcionario sea recluido en otro Centro de Detención Preventiva, mientras se cumple el proceso de investigación.

También pide a la Fiscalía que lleva el caso que se haga justicia para que esto no se vuelva a repetir.

