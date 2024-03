Martes Santo: “Uno de vosotros me entregará”

250814

-La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año, , son días para dedicarse a la oración y reflexionar sobre los misterios de la pasión y muerte de Jesús, así se asegura en la página web ‘Aci prensa’.

El Martes Santo, que también es conocido como “martes de la controversia”, está dedicado a revocar cómo Jesús dio a conocer que uno de sus discípulos lo traicionará, que Simón Pedro lo negará tres veces y enfrentar a aquellos que tenían el poder de condenarlo.

Según el Evangelio de san Juan, Jesús de Nazareth le dijo los hombres que lo seguían que uno de ellos lo entregará a los soldados romanos, ante la mirada atónita de todos, el hijo de Dios le dio un bocado de pan mojado a Judas Iscariote para decirle que, lo que tenía planeado debía hacerlo pronto.

Destaca la Sagrada Escritura que Jesús se turbó en su interior y declaró: ‘En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará’. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: ‘Pregúntale de quién está hablando’. El, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: ‘Señor, ¿quién es?’.

En la Palabra de Dios se reseña que Jesús responde: ‘Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar’. Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: ‘Lo que vas a hacer, hazlo pronto’.

El Evangelio de San Juan añade: “‘Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que les dije a los judíos, que adonde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros’. Simón Pedro le dice: ‘Señor, ¿a dónde vas?’, Jesús le respondió: ‘A donde yo voy no puedes seguirme ahora; me seguirás más tarde’