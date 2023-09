Maquillan repuestos “chimbos” para carros y los venden como originales

156714

Desde bujías y válvulas caen en el negocio negro

Desde estoperas, bujías, válvulas, empacaduras y piezas de motor “chimbas” para vehículos, se encuentran en el mercado y están dañando carros, camionetas y demás unidades, sin que hasta el momento se hayan tomado en cuenta las denuncias de mecánicos y representantes de talleres en el país.

La advertencia la hizo hoy el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Gino Fileri, quien alertó en entrevista realizada por Televen sobre la venta de repuestos y lubricantes falsos en Venezuela.

Fileri detalló que con el objetivo de frenar esta problemática se encuentran trabajando en conjunto con el servicio autónomo de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos, para crear un protocolo que les permita certificar este tipo de productos desde este año, de tal forma que puedan evitar el comercio ilegal.

En este sentido, el presidente de la industria automotriz sugirió que los usuarios acudan a talleres mecánicos certificados para recibir un servicio de calidad y no sufrir graves pérdidas en sus automóviles.

Se dañan los vehículos

Álvaro Aguas, reconocido mecánico con más de 30 años de experiencia, ubicado actualmente en el área universitaria en Maracaibo, fue consultado sobre el particular y no dudó en decir que, “esta problemática se ha ido incrementando y los mecánicos hemos decidido tomar algunas medidas, como por ejemplo no comprar los repuestos, sino que el cliente debe traerlos al taller y se le entregan los que se han cambiado”.

Cuando alguna de ellas no es original, inmediatamente se le advierte que la pieza, según el vehículo, puede durar determinado tiempo. Por ejemplo, si la correa del tiempo es para 60 mil kilómetros, puede que solo llegue a diez mil. Igual los aros, las conchas, pilas, empacaduras de la tapa de compresión, cuando no es la original sufre recalentamiento y dobla las válvulas.

Aguas señaló que se trata de repuestos importados que son imitaciones que vienen de países donde se producen cuatro tipos de productos y existe un control de calidad. Esto permite establecer precios muy bajos a los tipos C y D, que resultan imitaciones, y los A y B, que son originales.

Noticia al Día