Maduro asegura que Venezuela tendrá elecciones “auditables y transparentes”

254359

Nicolás Maduro, presidente del país, aseguró durante su programa Con Maduro+, que habrán elecciones el próximo 28 de julio, pese a las “denuncias” hechas por la “oposición” y la comunidad internacional, tras el impedimento para inscribir a Corina Yoris como candidata en sustutición de María Corina Machado.

“Comenzó el circo, comenzó la campaña. Veo nervios en Washington y en los apellidos. Dejen el miedo, Venezuela tiene el sistema electoral más confiable del mundo (…) Se suman a campañas mintiendo y al final se impone la verdad de Venezuela, detrás de la tramoya. Semana Santa fue impresionante a nivel informativo. En Venezuela habrá elecciones auditables y transparentes”, dijo.

#EnVivo 📹 | "Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional. ¡Dejen los nervios!. Venezuela tiene el sistema electoral más confiable del mundo. Declaren lo que quieran en Venezuela habrá elecciones libres", aseveró el… pic.twitter.com/AitoQl6HdM — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) April 1, 2024

Expresó que fue el único en presentar por escrito un plan de Gobierno, mientras que el resto de postulados inscritos ante el CNE, no lo hicieron.

“El único plan de trabajo de los candidatos inscritos yo lo presenté porque lo escribí con el pueblo, no por apellidos, no los oligarcas, no por Washington. El único que puede dar la cara y publicar un plan de Gobierno coherente somos nosotros ¡Más nadie!”.

El jefe de estado afirmó tener información de líderes de la oposición, quienes presuntamente estarían en una nómina del gobierno de los Estados Unidos, aunque dijo que no revelaría los nombres, ni presentaría las pruebas.

Maduro dijo tener información que líderes de la oposición venezolana, están en una nómina del gobierno de los EEUU, aunque dijo que no revelaría los nombres, ni presentó las pruebas.

Lee también: Movimiento sindical en Maracaibo brinda su apoyo a la reelección de Nicolás Maduro

Noticia al Día