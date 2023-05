88808

-El mundo ha sido testigo de cualquier cantidad de huelgas desde que los trabajadores empezaron a tomar conciencia de su situación, exigir mejoras en sus condiciones laborales o protestar por injusticias y sus derechos que son violentados.

Muchas movilizaciones gremiales, que tomaron fuerza en el último siglo y medio fracasaron, pero algunas lograron cambiar el rumbo de la historia. El estado petrolero no escapó a ello.

Y no es que seamos la “pepa del queso”, como suelen decir los maracuchos cuando obtenemos los primeros lugares en cualquier competencia, en lo político, cultural, deportivo y hasta en lo religioso cuando se destaca algún sacerdote nuestro a nivel internacional, sino que por la perseverancia que los caracteriza, siempre han conseguido sus objetivos, y así tenemos, a modo de ejemplo, que la primera huelga general de la que se tiene registro en la historia de nuestra región, la victoria la obtuvo el pueblo zuliano.

Desde un balcón de un hotel en el centro de la ciudad, se dirigían a quienes acudían en busca de información sobre el paro general

Apenas tenían dos años de inaugurados los tranvías, cuando estalló lo que llamaron la primera huelga general, un 15 de marzo de 1886, según lo recoge en su publicación “Maracaibo: historias y leyendas”, Ciro Urdaneta Bravo.

Sin distingo de clase social, los maracaiberos de la época, despojándose de corbatines, pajarillas y sombreros blancos, se lanzaron a la calle manifestando, protestando, su desacuerdo por el establecimiento de unos impuestos derivados de la construcción de lo que llegaron a llamar “muelle artificial”, que no era más que la entrega de una concesión por parte del gobierno nacional, de un monopolio por 25 años a un hombre llamado Emilio Conde, que se encargaría del transporte de carga y pasajeros lacustre por el lago, desde Maracaibo, hasta cualquier destino y que dicho impuesto sería pechado al ciudadano común.

La historia que recoge el autor del libro indica que, el pueblo zuliano salió a la calle y se producía por primera vez un paro general de las actividades. Los comercios cerraron sus puertas y todas las demás oficinas públicas y privadas fueron paralizadas.

Se negaron los zulianos a aceptar la cancelación de 2 bolívares por cada 100 kilos de mercancía transportada, los vapores a 40 Bs, las canoas a razón de 1 bolívar, las reses a 2,50 bolívares y los caballos y mulas 3 bolívares por el transporte.

Se dice que un general de nombre Blanco Uribe, representante de la contratista que se quería encargar del inmenso “queso”; llegó a Maracaibo en un barco fletado por el Ejecutivo Nacional y con tropas, se dirigió a los manifestantes desde un balcón del hotel Italia, ubicado en la Plaza Baralt en el centro de la ciudad señalando: ”A mí no me amedrentan las manifestaciones, porque he tenido la virtud de nacer valiente”· La protesta arreció a partir de ese momento y todo el Zulia se paralizó en forma indefinida.

El general Tinedo Velasco, llegó con un pelotón de soldados y en ese momento, según recoge en su libro Urdaneta Bravo, el Cónsul de EEUU sacó a Blanco Uribe por la parte trasera del hotel y lo envió a la capital del país. Se produjo una balacera con saldo de 4 muertos y 15 heridos. Entre las víctimas el comerciante Abraham Belloso recibió un tiro cuando presenciaba lo acontecido desde la puerta de una barbería.

El paro general se mantuvo, y desde Caracas se inició todo un proceso para llegar a un acuerdo con los manifestantes que fueron llamados a un diálogo para conocer sus planteamientos. El esfuerzo emprendido por los ciudadanos se constituyó en una victoria para el pueblo zuliano.



El contrato se anuló y los nuevos impuestos no llegaron a cobrarse.

Noticia al Día