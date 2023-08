Indignación en Corpoelet por muerte de un trabajador electrocutado

142406

En sus chat los trabajadores de Corpoeletc han manifestado su pesar e indignación por la muerte del trabajador, Jesús Hernández Cedeño, quien perdió la vida al recibir una descomunal descargar eléctrica al no contar con los equipos apropiados de seguridad.

El sentir de sus compañeros de labores lo recoge este mensaje que circula en Wasap:

Otro compañero caido en cumplimiento de sus funcionee quiero que todos, sepan lo que ocurrió hoy en el municipio Cajigal del Estado Sucre, hoy en cumplimiento de sus labores como funcionario activo de CORPOELEC, murió electrocutado, un padre de familia, un ser que dio su vida por tantos años al servicio de esta empresa, y que hoy en día, estos empleados no cuenten con los implementos necesarios para resguardar sus vidas, hoy Yaguaraparo y todo el Municipio Cajigal llora la perdida de ese caballo de batalla, de ese Guerrero incansable, que con una maneas, sin cascos , sin botas, y sin el camión cesta (porque está malo), se monto en un poste de luz, y se electrocutó y NO HAY RESPOBSABLES, y ahora esa familia, esos padres, no vale, no, no esto no tiene PERDON DE DIOS