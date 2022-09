INAC desmintió que la aerolínea colombiana Wingo esté autorizada para reactivar vuelos a Caracas

septiembre 13, 2022 - 8:35 am

Juan Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), descartó de momento la reanudación de las operaciones comerciales de la aerolínea colombiana Wingo en Venezuela.

«El @InacVzla ratifica que lo ahí indicado aún no ha sido autorizado por la autoridad aeronáutica venezolana», indicó Teixeira en su cuenta de Twitter al referirse a un supuesto itinerario que ya tendría la compañía.

De igual manera, el funcionario exhortó a las aerolíneas nacionales e internacionales a «respetar los pasos y normas» para la autorización de vuelos por parte de la autoridad aeronáutica venezolana.

A su vez, Texeira aseveró que los requerimientos solicitados corresponden a «normas aeronáuticas internacionales que se deben cumplir» y que la misión de las autoridades es alertar a los pasajeros de ofertas engañosas.

